La Guardia Civil investiga la agresión a una joven en el Xiringüelu Una ambulancia en el Xiringüelu. El coronel jefe de la zona XIV señala que el Cuerpo investiga el suceso «de oficio» porque «es un delito público» EUROPA PRESS Jueves, 8 agosto 2019, 20:27

La Guardia Civil está investigando lo ocurrido el pasado domingo en la fiesta del Xiringüelu, en Pravia, cuando una joven de 23 años resultó herida de consideración y tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Las indagaciones de la Benemérita están en marcha, según ha confirmado este jueves, a preguntas de los periodistas, el coronel jefe de la zona XIV de la Guardia Civil, Francisco Javier Almiñana.

«A la Guardia Civil le corresponde presentar la investigación ante el juzgado, no ante los medios de comunicación», ha añadido el coronel, en unas declaraciones realizadas antes de reunirse con el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, y la Delegada del Gobierno del Gobierno en Asturias, Delia Losa.

Las primeras informaciones sobre el suceso apuntaban a que la mujer, que ya ha sido trasladada a planta, había sido agredida. La organización de la fiesta, sin embargo, emitió una nota en la que decía que no había constatación de que el motivo de las lesiones fuese una agresión. Además, señalaro que el suceso se habría producido una vez finalizada la fiesta. Almiñana no ha aportado detalles y ha explicado que la Guardia Civil investiga «de oficio», independientemente de si hay una denuncia o no, porque «es un delito público».