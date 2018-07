La Guardia Civil pide «no preguntar y dar apoyo» a las víctimas de agresión sexual

José Luis García, Belinda Tamargo y Purificación Rodríguez, en primer término, con los asistentes a la jornada técnica celebrada en la sede de la Federación Asturiana de Concejos. / PABLO LORENZANA

Policías locales y miembros de Protección Civil y de comisiones de festejos se forman para saber actuar ante estos delitos en las fiestas

Ante una agresión sexual, la mejor opción a la hora de ayudar a la víctima pasa por darle un espacio de confianza, ofrecerle ayuda y, sobre todo, no agobiarla con preguntas sobre cómo ocurrieron los hechos. Así lo dejaron ayer claro los representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Casa Malva que impartieron una jornada técnica sobre este tipo de delitos. Los más de setenta participantes están vinculados a comisiones de festejos, Protección Civil y Policía Local, además de acudir técnicos de Igualdad de los ayuntamientos. El objetivo estaba claro: que todos ellos sepan cómo actuar ante una agresión sexual, ante una víctima de este delito en alguna de las cientos de fiestas veraniegas.

«La misión es aprender qué tenemos que hacer ante estas situaciones. Y muchas veces, lo mejor precisamente es no hacer: no preguntar y no incomodar. Lo importante es acompañar y dar apoyo en todo lo que pida. No querer saber qué pasó ni centrarse en los detalles», subraya Belinda Tamargo Sánchez, del equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil.

La jornada, organizada por el Instituto Asturiano de la Mujer, la Federación Asturiana de Concejos y Delegación del Gobierno, también contó con la presencia de una psicóloga de la Casa Malva, Purificación Rodríguez. A su juicio, el principal problema en estos casos pasa por asumir «los estereotipos y los mitos que rodean a este tipo de agresiones. Esto es, juzgar, poner en duda el testimonio de la víctima y confundir sometimiento con consentimiento».

Llamar cuanto antes

La actuación de los profesionales de las fiestas de prau, según Rodríguez, debe poner el acento en la premura. En llamar cuanto antes a los agentes de seguridad una vez se conozca el caso y, mientras, «generar alrededor de la víctima un espacio de acogida y calma para que ésta siga dando los pasos que considere oportunos en ese momento». Ofrecer el teléfono móvil y tratar de no alterar el escenario de los hechos fueron otras de las recomendaciones que se trasladó a los asistentes a la jornada.

El inspector de la Policía Nacional José Luis García incidió, no obstante, que pese a la «alarma social» que existe en relación al tema, Asturias es una de las comunidades más seguras en este aspecto. A lo largo de las próximas semanas, esta campaña informativa sobre las agresiones sexuales llegará también a las redes sociales.