Una guía pionera mejora la atención judicial a personas con autismo en Asturias La iniciativa del Tribunal Superior de Justicia promueve la igualdad y garantiza una justicia más comprensible, accesible e inclusiva

Rosa María Fernández, magistrada delegada de discapacidad, el presidente del TSJA, Jesús Chamorro, el presidente de ADANSI-Asturias, Iván Fernández y la técnica de la asociación, Raquel Cuevas.

D. Espina Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

Hacer que la justicia sea más comprensible y accesible para todos es el objetivo de la nueva 'Guía de comunicación accesible y comprensible con personas con autismo en el ámbito judicial', presentada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La iniciativa, pionera en España, busca ofrecer herramientas prácticas para que jueces, magistrados y personal judicial puedan comunicarse de manera más efectiva con personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro González, destacó durante la presentación que «iniciativas como esta humanizan la justicia y garantizan que el principio de igualdad sea una realidad para todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades». La guía es fruto de un proyecto impulsado por la Confederación Autismo España, en colaboración con la Asociación Adansi Asturias, y cuenta con el apoyo del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha sido financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En Asturias, el documento ya se ha enviado en formato digital a todos los jueces y magistrados y próximamente llegará en papel a los decanatos de Oviedo, Gijón y Avilés, así como a varios juzgados de familia, donde el trato con personas con autismo es más frecuente.

Comprensión de los procedimientos

La guía ofrece un recorrido por los principales desafíos que enfrentan las personas autistas en los entornos judiciales y plantea soluciones concretas: desde pautas de comunicación clara hasta recursos visuales que faciliten la comprensión de los procedimientos. Además, incluye recomendaciones para aplicar la lectura fácil en resoluciones judiciales, una práctica en la que el TSJA ha sido referente nacional e internacional gracias a su colaboración con la ONG Plena Inclusión, reconocida incluso por el Foro Social de la ONU en Viena.

Durante el acto, también intervinieron la magistrada delegada de Discapacidad del TSJA, Rosa María Fernández Pérez; el presidente de Adansi Asturias, Iván Fernández González, y la técnica de esta asociación, Raquel Cuevas Rodríguez. Todos coincidieron en que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia una justicia más inclusiva.

Fernández Pérez subrayó el compromiso del Foro de Justicia y Discapacidad con la eliminación de barreras, mientras que Fernández González agradeció al Tribunal y al CGPJ «por abrir las puertas de la justicia asturiana de forma tan generosa», calificando el proyecto como «un gesto importante de compromiso institucional con la accesibilidad universal y la justicia social».

Por su parte, Raquel Cuevas destacó la labor de los facilitadores procesales que ya trabajan en los juzgados asturianos, ayudando a las personas con autismo a comprender mejor los procesos judiciales. «La guía recoge herramientas y recursos visuales que facilitarán la participación real y efectiva de las personas autistas en el sistema judicial», explicó.

Con esta iniciativa, Asturias refuerza su posición como comunidad pionera en la incorporación de medidas de accesibilidad y adaptación en la Administración de Justicia, dando un paso más hacia un sistema verdaderamente inclusivo y humano.