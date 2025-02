«Acabar con la vecería es posible. Hay fincas que ya no la tienen»

Sabe lo que es trabajar en equipo. En el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido (DOP) Sidra de Asturias y en el de Distribuciones Guisasola, su empresa. Ahora, Guillermo Guisasola (Oviedo, 1961) tomará los mandos del organismo encargado de defender los intereses ... de la bebida autóctona. Y lo hará con un respaldo abrumador del sector cosechero.

-Enhorabuena

-Gracias. Me acaba de llamar Daniel Exner para felicitarme.

-Destaca él la importancia de haber hecho protagonista a la manzana de sidra.

-Sí, al principio pensábamos que dos candidaturas iban a ser un inconveniente, pero lo cierto es que se ha hablado mucho de la sidra con denominación.

-Estas elecciones traen la alternancia en la Presidencia. ¿Qué supone que un productor presida el Consejo regulador?

-Los productores estamos vinculados con la manzana de Asturias y, por tanto, con la sidra de Asturias al cien por cien. Los elaboradores, los llagareros, tienen el corazón 'partío' (risas), tienen sidra hecha con manzana de Asturias y tienen la otra sidra también. Nuestra dedicación va a ser más fuerte. No obstante, nosotros estamos aquí en representación de todos. Estamos acostumbrados a trabajar en cooperativa, en equipo, por el bien de todos, no solo por el nuestro. La colaboración de quien quiera aportar será bienvenida.

-Salvo algún matiz, los objetivos de ambas candidaturas era el mismo: dar el valor que tiene a la manzana asturiana.

-Llevamos cuatro años ya con muy buenos resultados. Vamos a tener la misma línea.

-Usted propone duplicar la producción actual, de 2,9 millones de kilos. ¿Cómo lo hará?

-Siguiendo con la línea de promoción que llevamos todos estos años, que creo que ha funcionado muy bien. Llegando directamente al consumidor, que es el que decide qué es lo que quiere tomar. Que esa decisión sea informada, que sepa lo que es una sidra y qué son las otras. Por otro lado, lo lograremos aumentando la productividad de las fincas, para tener toda la manzana que se va a necesitar.

-¿Y cómo va a lograr aumentar esa productividad?

-Con una mejora de lo que perciben los productores por su cosecha. Tanto en cantidad como en precio.

-¿Es posible acabar con la vecería (alternancia de años de gran cosecha con otros de escasa)?

-Acabar con la vecería es técnicamente posible. Hay fincas que no la tienen ya. Es una cuestión de ponerle interés y ganas. Cuando algo empieza a funcionar y genera entusiasmo es más fácil que la gente se ilusione y cuide su finca. Cuando hay dudas de si me van a pagar y cuánto me van a pagar, eso es malo. Lo que vamos a intentar es transmitir esas ganas y ese entusiasmo mejore el cuidado de su finca.

-¿Y por el escanciado? ¿Hay que transmitir entusiasmo por él?

-El 90% de la sidra se consume en Asturias. Recibimos dos millones de turistas que vienen a conocernos. Lo que marca la diferencia entre la sidra y otras bebidas es el escanciado. Debemos impulsarlo.