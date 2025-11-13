«Me gustaría que Autecnia Ebro contribuyese al desarrollo económico de La Rioja» «Estoy segura de que vamos a conseguir que Autecnia Ebro sea una empresa de referencia en nuestro sector»

Autecnia es una compañía gijonesa que ofrece servicios de transformación digital. Próximamente la compañía abrirá una nueva sede en Logroño, Autecnia Ebro, y al frente se pondrá Sara Jiménez.

–¿Qué te atrajo del proyecto cuando te incorporaste hace un año a Autecnia?

–Recuerdo las primeras charlas con nuestra directora de recursos humanos. Me transmitió pasión por la compañía a la que ella también se había unido unos meses atrás. Junto con los socios fundadores consiguieron que me sintiese muy valorada y cada detalle que me contaban sobre el proyecto fue calando en mi cabeza. En pocas semanas sentí que ya formaba parte del proyecto y que no había marcha atrás. La decisión estaba tomada. Me atrajo mucho la propuesta de escalado y expansión de Autecnia. La idea de crear una empresa desde cero y hacerla crecer me sedujo desde el primer momento. Otro punto muy importante fue la idea de volver a mi tierra, a La Rioja. Y además volver para enriquecer la región, para aportar en el ecosistema industrial con servicios tecnológicos tan necesarios. Cuando empecé encontré una empresa con una estructura de dirección muy madura, laboralmente hablando, y a un equipo técnico joven, con ganas, bien formado y preparado. Eso me hizo sentir estabilidad. Llegué con la idea de encontrarme una empresa pequeña y descubrí una compañía moderna, honesta, muy consciente de su misión y visión, con fuertes valores compartidos, con un fuerte liderazgo marcado por el equipo de dirección, y sobre todo con un ambiente laboral muy agradable y divertido.

–¿Qué valores caracterizan a Autecnia y ves aplicados en tu día a día?

–Algunos de nuestros principales valores son la honestidad, la transparencia, la mejora continua en todo lo que hacemos con el fin de mejorar la experiencia de nuestros clientes, y el respeto y la diversidad, ya que hacemos lo que sabemos hacer de forma excelente porque hemos creado un gran equipo.

–Desde tu experiencia, ¿cómo describirías el crecimiento que ha vivido la compañía en este último año?

–Creo que el giro que ha dado Autecnia en este último año es muy importante. Estamos ante un equipo multidisciplinar con perfiles muy diferentes, pero con algo en común: todos tenemos una amplia experiencia en nuestro campo y, si me lo permites, mucho conocimiento. Además, este año hemos puesto foco en mejorar nuestros procesos sobre todo en las áreas comercial y de producción, aspecto que está siendo clave para llevar a la compañía a otro nivel de productividad y rentabilidad.

–Ahora asumes un nuevo reto: liderar la nueva sede de Autecnia y que ya tiene sede física en Logroño ¿Qué significa para ti este paso?

–Significa elevar mi carrera profesional. El hecho de poder formar parte de este proyecto, crear una empresa desde cero, poder ver cómo crece gracias a mi trabajo y esfuerzo y al de mi equipo, es algo que me apetece mucho. Los retos siempre suponen trabajo, perseverancia, etc. pero cuándo los logras crean un sentimiento de satisfacción que no puede compararse a nada más. Estoy segura de que vamos a conseguir que Autecnia Ebro sea una empresa de referencia en nuestro sector en La Rioja y alrededores.

–¿Qué destacarías del tejido de promoción económica e industrial de Logroño?

–Creo que destaca por su enfoque colaborativo. Está impulsado principalmente por entidades como ADER, FER y la Cámara de Comercio. El apoyo que hemos recibido por su parte ha sido prefecto, diría que inmejorable.

–¿Qué objetivos se marca Autecnia con esta nueva apertura?

–Establecer una base sólida de clientes en nuestra zona geográfica de actuación; lograr un reconocimiento de marca; llegar a una situación de crecimiento sostenido de ingresos alcanzando un volumen de facturación que nos permita cubrir costes operativos y llegar a generar beneficios; reforzar nuestras alianzas de partenariado con diferentes fabricantes de soluciones de Automatización industrial, generando negocio en otras zonas geográficas diferentes a las inicialmente establecidas por la empresa matriz: y lograr construir un equipo de trabajo sólido y comprometido, con gente que realmente quiera formar parte de este proyecto.

–¿Qué perfil de equipo esperáis construir allí?

–En Autecnia creemos que una forma de trabajo flexible hace que las cosas fluyan y apostamos por un modelo en el que se pueda realizar una conciliación familiar realista. Buscamos perfiles de ingenieros industriales, ingenieros eléctricos o informáticos y nuestra idea es apoyarnos en instituciones como La Universidad de La Rioja, La Unir y diferentes centros de formación, desde los cuales se gestionan diferentes programas de gestión de talento. Esperamos construir un equipo multidisciplinar, donde las diferentes opiniones sumen. Un equipo comprometido, que crea en la misión y visión de Autecnia Ebro. Un equipo preparado y formado, pero también honesto y respetuoso, capaz de sentir los valores de la empresa.

–¿Dónde te gustaría ver a Autecnia —y a ti dentro de ella— dentro de unos años?

–Me gustaría ver a Autecnia Ebro consolidada como una empresa referente en el ámbito de la automatización industrial y servicios asociados para la industria, no solo en el norte de España, sino a nivel nacional. Me gustaría que Autecnia Ebro contribuyese al desarrollo económico de la tierra que me vio nacer. Y por supuesto, nada me gustaría más que poder atraer talento y lograr que se queden porque seamos una empresa que transmite compromiso, flexibilidad, capacidad de conciliación y progreso.

