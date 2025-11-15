Chelo Tuya Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

A las 8.30 ya está en pie. Antes que el desayuno, pero siempre después del aseo diario, está la visita a sus gallinas. «Por si pusieron algún huevo, que si las dejas, se los comen». Controlado el gallinero, ya toca sentarse en la mesa de la cocina a tomar un ColaCao «con pan o con algún bizcocho». Porque si algo le gusta «es todo lo dulce». Así que siempre tiene en casa «bizcocho o galletas o rosquillas» de casa. De la suya, pero hechas por su hija, Mary, que la viene a ver a diario.

Es Paz González, Pacita para todos, miembro de ese club que ocupa ya el 7,8% del censo asturiano, el de los octogenarios. «En abril del año que viene cumplo 85» dice en su idioma, el eo-naviego. Porque, aunque de Moreda de Aller, donde vivió, trabajó «primero, en una casa, luego, en el economato» y se casó, lleva la mayor parte de su vida viviendo en una aldea del occidente asturiano. «Llegué a esta casa para pasar la luna de miel», recuerda Pacita.

Y forma parte ella también del nutrido, líder en España, club de los asturianos que viven solos. Pero ella no ve ningún problema a esa situación. Todo lo contrario, lo vería a ser llevada a otro lugar. «Ni hablar de ir a una residencia. Vivo sola, pero hago polavila todos los días». asegura.

Para quien no conozca el término, polavila es la denominación asturiana para las reuniones vecinales nocturnas, cuando una casa se abre a los demás para «charlar, analizar lo que está pasando y tomar un café».

Ella lo hace a diario en la vivienda más cercana a la suya, una de las pocas que ya queda en su aldea. Es la que fue casa familiar de su marido, Gonzalo López, que trabajaba en Moreda de Aller en la mina, en el pozo San Antonio. «Los últimos años, los pasó trabajando fuera, porque había sufrido un accidente muy grave». Era 1961 y un derrumbe dejó atrapados a cinco mineros. «Tres murieron, pero mi marido y otro compañero fueron rescatados». En tan mal estado que «estuvo dos años hospitalizado. Primero, en Asturias, pero luego ya le tuvieron que llevar a León». Una etapa muy dura «porque, en aquella época, no todos estaban asegurados». Su marido no lo estaba y tuvo que pagar de su bolsillo las medicinas que le salvaron de la gangrena. «Nos quedamos sin nada, menos mal que los compañeros de la mina y, sobre todo, su amigo Chema, que participó en su rescate, nos ayudaron».

Libros en 'La Colmena'

Una colaboración de amigos y vecinos que nunca se ha roto. Pacita participa en el programa Rompiendo Distancias, creado hace 25 años por el Principado para ayudar a los residentes en las zonas más aisladas a seguir en sus casas, pero sin perder el contacto con sus iguales.

«Ahora tenemos un taller de memoria y otro de yoga en silla, al que no faltamos», plural que incluye a su amiga Leonides. «Después de desayunar, siempre voy a buscarla y dar un paseo», algo que repiten «por la tarde. Vamos hasta la zona de la iglesia y cogemos algún libro de 'La Colmena', una especie de biblioteca comunal hecha, como su nombre indica, en una antigua casa de abejas. En su colmena particular, Pacita ejerce de 'reina' sobre su hija, yerno y nieto a los que adora tanto como les deja claro »en mi casa estoy feliz«.

Rompiendo distancias: 7.300 usuarios de 39 concejos en 25 años «Rompiendo Distancias es la respuesta que mi Gobierno ha puesto en marcha para romper con el aislamiento de las zonas rurales y garantizar el acceso a los servicios sociales y a la participación ciudadana». Así firmaba en 2000 el entonces presidente Vicente Álvarez Areces la puesta en marcha de un programa que nació en Taramundi y en julio cumplió 25 años. Durante todo este tiempo, se han sumado más concejos, hasta llegar a 39 con un total de 7.300 usuarios. Al frente del mismo sigue Trinidad Suárez quien defiende «la importancia de la cercanía, la comunicación y el respeto a las decisiones de las personas».

Reporta un error