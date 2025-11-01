El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Tráfico lento en el Huerna por un corte de calzada debido a la reforma de los túneles. Damián Arienza

Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna

El coche en el que circulaban se salió de la carretera. Sus heridas no revisten gravedad

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:19

Nuevo accidente en la autopista del Huerna con un balance de una madre y su hijo de dos años heridos leves. El suceso se produjo durante la mañana de este sábado a las 10.25 horas a la altura del kilómetro 72, en Lena, en sentido León. El vehículo en el que circulaban ambos, un Toyota Corolla, se salió de la vía por causas que se desconocen.

Se da la circunstancia de que esta semana se produjeron dos cortes de tráfico en la autopista del Huerna por sendos accidentes. El lunes a las 19.18 un camión volcó en el punto kilométrico 107, sin causar heridos. La DGT informó de que 48 kilómetros de la calzada de sentido hacia León quedaban cortados, por lo que aconsejaba a hacer el desvío por la N-630. En la madrugada del jueves al viernes, en el punto kilométrico 86 otro camión volcó a las 3.59, provocando esta vez el corte total de la autopista hasta las 5.31. El conductor, un varón de 51 años, fue evacuado al hospital de León.

