El despertar de la bella durmiente

Asturias, verde de montes, tiene en la tierra y en sus huertas, en sus campos y en sus vegas, una de sus grandes riquezas a la que, durante largo tiempo, ha dado la espalda con el paulatino abandono del mundo rural. El peso del ... sector en el valor añadido bruto regional ha caído progresivamente. En 2019 suponía tan solo un 1,41%, según los datos del Idepa. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia capital del sector agroalimentario y alentado la ilusión por retornar al campo de las generaciones urbanitas. La bella durmiente de la huerta asturiana despierta.

Las crisis devuelven al hombre a la tierra. Tras 27 años en la construcción, Toño Villa regresó a Llanes para cultivar la tierra a base de «paciencia» y con tanto mimo que sus productos se han convertido en despensa de estrellas Michelin, que recurren a él para hacerse con productos únicos. Sin la alta gastronomía su proyecto no sería viable. Pimientos de cristal, guisantes lágrima, unos puerros finísimos o unos tomates de escándalo cuya magia fundamental reside, por un lado, en el ensayo y error pero sobre todo en respetar los tiempos de maduración, los ciclos, las temporadas. «La gente dice que no hay verduras como las de antes, que ya no saben, pero ellos no han cambiado. Hemos sido nosotros, la forma de cosecharlos y cultivarlos». Las prisas y la búsqueda de un rendimiento económico ágil son, en su opinión, la madre de todos los problemas.

Tras años de químicos y productos ultraprocesados, ha nacido un nuevo consumidor que se preocupa por lo que come. Al calor de sus inquietudes, y de las propias, los pequeños huertos y explotaciones ecológicas han resurgido en Asturias. César García Dieguez crea en La Fuelga cestas semanales colmadas de verdura que reparte, desde Bueño, puerta a puerta en Oviedo. Los viernes por la tarde se sube a su furgoneta para llevar a los hogares el producto recolectado esa misma mañana. Sin intermediarios, del campo a la mesa, acaba con el mito de que para comer sano y ecológico es preciso ser ciudadano de posibles o estar dispuesto a dejarse un dineral.

La inquietud por el origen de los alimentos, el amor por la naturaleza y la firme convicción de que en la vida hay que apostar por aquello que te apasione, llevó a Cristina Secades, ingeniera forestal, a abandonar la oficina en 2016 y recuperar las abandonadas fincas familiares para plantar kiwis diminutos, unos grandes desconocidos que sorprenden por su sabor y su infinidad de propiedades nutricionales. Se come hasta su piel. Los diminutos frutos de Kiwin Bio se cultivan también en ecológico.

Con ese mismo sistema producen Edmundo Ortuño y Lorena Poncela, alma de Yolka Granja, en Castiello de la Marina. Él, mexicano, y ella, vallisoletana, aterrizaron en Asturias atraídos por las posibilidades de su huerta. Y de aquí ya no se mueven. Comenzaron cultivando el 'abc' de las verduras y poco a poco han incorporado cultivos aztecas que se adaptan sin problemas a la agradecida tierra asturiana. Ninguno de estos cuatro agricultores se ha arrepentido ni un solo día en su apuesta por la tierra. Hay días en que todo se ve negro pero siempre triunfa el verde de sus explotaciones.