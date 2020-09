Pesoz, tierra de emprendedores contra «el olvido» Juan López y Pedro Sánchez cuentan con dos hectáreas de viñedos en Pesoz. / FOTOS A. ARRUÑADA Juan López, Pedro Sánchez y José López se dedican a la viticultura y la ganadería y piden «actuar ya» para que los pueblos tengan futuro ANDREA ARRUÑADA PESOZ. Miércoles, 9 septiembre 2020, 02:22

El pesocense Juan López siempre tuvo claro que la ciudad no era para él. La suya es una historia de resistencia, ejemplo para aquellos que decidieron quedarse en el pueblo o que están pensando en volver a la casa de sus antepasados. Trabajador en una cooperativa forestal, López lo tiene claro: «Si de verdad quieren que haya futuro en el medio rural, hay que dejarse de palabras y actuar ya». Así emprendió hace cuatro años junto a Pedro Sánchez, técnico municipal en Navia, la aventura de producir su propio vino de Pesoz. El esfuerzo que han empleado en sus dos hectáreas de viñedos es proporcional a la satisfacción que sentirán cuando por fin vean su fruto embotellado bajo el sello DOP Cangas, la que será la primera etiqueta del Valle del Navia.

«El vino en Pesoz es una tradición, pero el consumo era a nivel local. Nosotros tenemos unos terrenos con la inclinación adecuada, hemos hecho bancales, más de un kilómetro de pistas, colocado las estructuras, etcétera», explica Sánchez, quien está convencido del éxito que tendrá el producto en el mercado. «En la zona costera antes nadie lo pedía, ahora veo que tiene mucha aceptación y cada vez los hosteleros apuestan por lo local, de gran calidad», en referencia a establecimientos como el Ferpel (Coaña) o el Novakcafé (Navia).

Mientras Sánchez desarrolla sus quehaceres en la Villa de Campoamor y 'sube' de cuando en cuando por la tortuosa AS-12, López vigila que en las plantaciones todo siga su curso. En un año esperan descorchar los primeros caldos. «No es un trabajo diario, sí muy constante porque hay que podar, aplicar los tratamientos sanitarios, estar pendiente del suelo», algo que este enamorado del terruño hace con gusto. Sarna con gusto no pica, dicen.

«El campo tiene opciones»

Aunque escasean los ejemplos, el tándem Sánchez-López no es único. José López decidió seguir con la tradición ganadera de su familia en Argul, el pueblo donde el tiempo se ha detenido. Presume de habérsela «jugado», pues de apenas cuatro reses ha pasado a crear una explotación ecológica con 70 cabezas de ganado. «Casi tuve que partir de cero, siempre me gustó mucho el sector y vivir aquí. El campo tiene muchas posibilidades, lo que falta es que haya inversión», opina este ganadero que sufre en sus carnes la carencia de servicios básicos, el mal estado de las carreteras o la pésima señal de internet. «Hoy en día es una necesidad básica, todo se hace vía telemática. No es fácil quedarse, a veces parece que nos cortan las alas», añade, a la par que pide a las administraciones que «se preocupen de los pueblos, nos tienen olvidados» y contribuyan a fijar unos «precios dignos» para el sector primario. «Si se quiere atajar la despoblación, hay que darle una vuelta». No en vano, Pesoz cuenta con 147 censados y ha perdido al 45,15% de sus habitantes en dos décadas. Ninguno se resigna a tirar la toalla.