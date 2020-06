«Sentí pena al ver que el queso de mi pueblo estaba desapareciendo» Paloma López, con uno de sus quesos. / JOAQUÍN PAÑEDA El producto de Xenestoso está en peligro a pesar de haber sido fundamental en la economía local durante generaciones. Su futuro, en manos de una sola persona JESSICA M. PUGA Jueves, 11 junio 2020, 02:01

Paloma López es la única productora que queda haciendo queso de Xenestoso (o Genestoso). Los trashumantes que llegaban a la montaña de Cangas del Narcea dejaron herramientas y métodos que han consolidado al queso más extremeño de Asturias. «Espero que algunos de los jóvenes que aún hay en el pueblo decidan tomar el relevo», asegura López, que no descarta profesionalizar su producción algún día.

-¿Qué es el queso de Xenestoso?

-Un queso con mucha historia, que se elabora en el pueblo que le da nombre y el único reconocido en el concejo de Cangas.

-¿Qué supuso para el concejo?

-Una parte importante de la economía. Las gentes que lo hacían se desplazaban periódicamente a Cangas para vender su producción y así poder comprar otras cosas de las que se carecía en el pueblo. Hablamos de una economía que estaba muy diversificada, basada en la carne, el queso, la agricultura, la recolección de genciana y la venta de pieles de vacuno y de fauna silvestre.

-¿Y por qué se fue dejando de hacer y cuándo?

-Con la llegada de las nuevas formas de producción a nivel ganadero aumentaron los rebaños de Asturiana de los Valles para la producción de carne y fueron disminuyendo paulatinamente los de oveja y cabra y los de ganado vacuno de leche. También se dejó de recoger para mantequerías y para la Central. Así llegamos a la actualidad con una producción láctea irrisoria.

-¿Con qué leche se hace el xenestoso? ¿Ha cambiado, no?

-Exacto. Ahora lo estoy elaborando únicamente con leche de vaca, pero este queso pasó por varias etapas y se hizo con diferentes leches, de vaca, oveja o cabra, en función del momento.

-¿Cómo se elabora?

-Parte del ordeño de mis propias vacas. Al momento se cuaja la leche y se deja 24 horas. Luego se desuera y se deja otras 24 horas para que la masa tome consistencia. Es entonces cuando se amasa, se sala y se introduce en el molde, que es una tira ancha de esparto denominada 'pleíta'. Se deja otro día y ya se desmolda y se lleva a la fresquera, donde pasará 60 días de curación, eso sí, dándole la vuelta a diario.

-Lo llaman el queso de la transhumancia. Explíquemelo.

-Las majadas de Xenestoso eran visitadas todos los años tanto por los vaqueiros de alzada como por transhumantes extremeños. A estos últimos se les atribuye la tradición quesera del pueblo y por herencia de ellos se conserva en la actualidad la costumbre de utilizar como molde del queso las 'pleítas', que a su vez hacen muy particular la imagen del queso, ya que es el único asturiano con este dibujo.

-¿Desde cuándo lo elabora y por qué?

-Cuando terminé mis estudios, decidí que mi lugar estaba aquí y di el paso de ponerme al frente de la ganadería familiar. Sentí pena porque veía cómo la producción del queso de mi pueblo estaba desapareciendo. Un poco por nostalgia y otro poco porque no se olvidara, empecé a elaborar algunas piezas de un producto que, a fin de cuentas, siempre había formado parte de la economía de nuestra explotación.

-¿Ha pensado en profesionalizar la producción?

-Lo pensé y estudié la posibilidad, pero mi ganadería, que es en su mayoría de carne, me supone una carga de trabajo muy alta. Por eso de momento he desistido, pero no lo descarto. La inversión no es demasiado alta, además hay un apoyo considerable por parte de la administración, pero tendría que cambiar paulatinamente tanto el tipo de ganado como las instalaciones.