«La marca Asturias es sinónimo de calidad y eso, desde fuera, se percibe con mucha claridad» Los productores abogan por adaptarse a la demanda del mercado, pero discrepan sobre el cooperativismo como vía de comercialización José Francisco Pérez, María Monge y Mariluz Suárez departen con Jéssica Puga. O. VILLA GIJÓN. Viernes, 7 mayo 2021, 01:35

La mesa redonda de las jornadas fue una reveladora charla sobre nuevas líneas de negocio en el ámbito de la agroalimentación, en la que Mariluz Suárez, directora de productos de El Cuco y Bienastur; José Francisco Pérez, creador y gerente de Bosqfrut, y María Monge, propietaria de Shiit-Astur, explicaron sus distintas experiencias de diversificación de producto, en el caso de El Cuco, y de puesta en marcha de negocios de explotación de seta Shiitake y de harina de castaña.

Con la guía de la periodista Jéssica Puga, los tres desbrozaron la historia de sus respectivos negocios. De segunda generación y ovetense El Cuco; de reciente implantación Bosqfrut y, sobre todo, Shiit-Astur, cuya propietaria, María Monge, relató que ella y su marido renunciaron a una vida «resuelta» en Madrid para que sus hijas se criasen en una aldea, en Salas. Su negocio, de cultivo y venta de setas Shiitake, está en Belmonte, donde «además, mantenemos los bosques limpios al usar para cultivar las setas nogal y roble de entresacas y podas». Monge, con su perspectiva, anotó que «la marca Asturias es sinónimo de calidad, y eso desde fuera de la región se percibe con mucha claridad. Habría que aprovecharlo más». También hubo un momento para las quejas: «Son los ayuntamientos rurales los que no te solucionan las necesidades básicas. En donde vivimos, el agua de la traída sale casi siempre marrón», apuntó Monge,

Coincidieron los participantes en la jornada en que el productor de base de agroalimentación es el eslabón más débil de la cadena, tanto más cuanta menor sea cuantitativamente su producción. En una región de pequeños productores que se distingue más por la calidad que por la cantidad, como Asturias, Monge propone acudir «al cooperativismo» entre los productores «para poder sacar el producto fuera de Asturias sin quitarle valor compitiendo entre nosotros», algo que matizó José Francisco Pérez, para quien es un peligro «mezclar el producto de unos y otros, aunque la marca 'Asturias, alimentos del Paraíso' es excepcional, y eso sí que hay que aprovecharlo más».

Por su parte, Mariluz Suárez desgranó el nacimiento de la marca Bienastur, de El Cuco, como el efecto de que su empresa escucha al mercado y sus tendencias, para «gente con ganas de cuidarse». Así, por ejemplo, han sacado al mercado «chorizo con un 30% menos de grasa y con omega 3», con un desarrollo importante, al sustituir la grasa animal por «un preparado de aceite de oliva»,

Cuenta Suárez que el desarrollo de este tipo de producciones con sello ecológico se topan con la «dificultad de encontrar cerdo, sangre y cebolla ecológica en cantidades suficientes para darle continuidad», lo que no deja de ser un aviso a navegantes sobre un nicho de mercado aún no completamente cubierto. José Francisco Pérez ahondó en ese discurso: «Yo animo a diversificar. En Asturias, que no produzcamos castaña o nuez es un delito, cuando tenemos la mayor mancha de castaño de España. Hay que abrir la mente, el futuro lo construimos nosotros, asumiendo riesgos y trabajando con ilusión».