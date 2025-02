Mucho más que médicos de animales

LUCÍA RAMOS Sábado, 15 de mayo 2021, 03:54 Comenta Compartir

Son las ocho y media de la mañana y el veterinario David Iglesias, de la clínica Ivet, inicia su recorrido diario. Es prácticamente el mismo que hacía cuando inició su andadura, hace tres décadas, pero entre medias los cambios fueron significativos. «Ahora recibimos ... los avisos por teléfono y nos organizamos la programación del día, antes te los dejaban en los bares», rememora este riosellano, con una sonrisa. No solo los medios utilizados por estos profesionales del medio rural dieron un gran salto -los profesionales cuentan con dispositivos que no tienen que envidiar a ningún hospital humano-, también la forma de afrontar el trabajo. La labor de los veterinarios de pueblo ya no se limita a curar y atender a los animales lesionados o enfermos, sino que realizan un trabajo de acompañamiento y formación a los ganaderos esencial para prevenir la propagación de enfermedades -entre las propias reses y hacia los seres humanos, las conocidas como zoonosis- y garantizar la calidad y el buen estado de los alimentos que consumimos.

«Los veterinarios, en general, nos encargamos de la seguridad alimentaria desde la granja hasta la mesa », explica el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, Armando Solís. E indica que, dentro del gremio, los profesionales rurales son los guardianes además del bienestar animal. «Está más que comprobado que cuanto mejor viven los animales, mejores alimentos producen», asevera. Y su colega David Iglesias le da la razón, indicando cómo tras muchos años de asesoramiento los propios ganaderos son plenamente conscientes de esta premisa y, por tanto, actúan en consecuencia. Un buen ejemplo lo encuentra EL COMERCIO durante la jornada de trabajo que realiza en compañía del riosellano, en la explotación de vacas de leche que regentan en Porrúa los hermanos Pelayo y Hernán Haces. En una nave que están terminando de automatizar por completo, los animales circulan en total libertad, comiendo cuando les apetece, yendo a los robots a ordeñarse cuando sienten que ya lo necesitan y echándose a descansar sobre unos mullidos colchones de látex. «Queremos que estén lo mejor posible, a nosotros también nos interesa», explica Pelayo, quien a sus 25 años es todo un experto en la raza frisona. Coronavirus «El contacto con los veterinarios es prácticamente diario y para nosotros son casi uno más en la explotación, porque nos ayudan a llevar el control de las inseminaciones, los partos y, por supuesto, la prevención de enfermedades», indica Haces. Y tanto David Iglesias como Armando Solís hacen hincapié en este último aspecto. El segundo habla del concepto 'one health' -una salud-, que cada vez cobra más importancia. «La salud de las personas, los animales y el medio ambiente tiene que ser única, pues no estamos aislados, sino que somos como un engranaje», apunta el presidente de los veterinarios, recalcando cómo la experiencia de estos profesionales en la lucha contra los coronavirus desde hace décadas está siendo de gran ayuda en la actual crisis sanitaria.

Temas

Héroes del campo