Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón «No recuperaremos la raza si continúan los ataques del lobo» La Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón alerta del peligro que corre la especie

La Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón avisa del peligro que corre la especie en la región. Alerta de que «el censo de animales no aumenta», un problema al que se suma «la super protección del lobo». Desde la asociación sostienen que el cánido, tras acabar con el ganado menor, como cabras y ovejas, pasa a lanzar sus ataques a los potros y, en particular, a los asturcones. «Los ponis son más pequeños y les resulta más fácil acabar con ellos antes que, por ejemplo, con un caballo. Tienen menos volumen y al lobo le resulta una presa más fácil. Hay una gran incidencia de ataques en Asturias y resulta un gran problema», afirma Germán Concheso, presidente de la Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA), que explica la situación de estos animales en peligro de extinción.

«Aunque inscribimos entre 400 y 500 potros cada año, el censo no aumenta», relata Germán. El futuro del Asturcón mejoró desde que nació la Asociación de Criadores en 1980. Entonces, los ejemplares eran menos de ochenta. En la actualidad, han logrado completar un libro genealógico de unos 2.600 ponis asturcones. Sin embargo, esta cifra no es suficiente para garantizar la continuidad de la especie. «Para que una raza deje de estar en peligro de extinción se necesitan unas 7.000 madres pariendo en pureza y aún no se ha llegado a ese objetivo», indica el presidente.

Por eso, el trabajo de la asocición, cuarenta y un años después de su creación, está aún más vivo que nunca. En la actualidad, con más de 800 explotaciones con asturcones, continúan trabajando para mantener a uno de los ponis más antiguos y puros del mundo. Perteneciente al denominado tronco celta, emparentado con varias razas del arco atlántico. La intención de la asociación es avanzar hacia «la conservación de la raza», y se encarga de gestionar el libro genealógico, realiza el marcaje de los potros y expide los documentos correspondientes, con el objetivo fundamental de criar el Asturcón en pureza.

La selección hacia la conservación se lleva a cabo porque, «las yeguas no están preparadas para poder parir hasta que cumple tres o cuatro años. Además, su periodo de gestación dura 11 meses. Por eso el proceso es muy lento y, además, si después viene el lobo y los mata, más aún», cuenta Germán. Por otro lado, apunta que la Administración no explica cómo se debe proteger a esta raza.

La financiación llega por parte del Principado, las cuotas de los socios y la colaboración de Caja Rural de Asturias. La asociación realizan la afiliación de los ponis y el ADN, inscriben alrededor de 400 potros en el libro genealógico al año y realizan el control de la raza. Además del microchipado, pasaportes y entre seis y ocho concursos morfológicos al año, con una media de 70 animales por evento. Aunque Germán afirma que desde 2012 les han reducido la financiación, aún consiguen llevar a cabo todas las gestiones necesarias, «sin queja». Eso sí, la pandemia les ha dejado sin concursos y eventos, que esperan poder volver a recuperar «cuando todo esto acabe».