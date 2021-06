«Nuestras vacas viven en un 5 estrellas» José Ramón Badiola y su hijo Paulino han logrado levantar una de las mejores ganaderías del mundo: «El secreto es perseguir un sueño» José Ramón y Paulino Badiola sostienen que «la leche está regalada». / PALOMA UCHA AZAHARA VILLACORTA CONDRES (GOZÓN). Sábado, 5 junio 2021, 01:30

Entrar en la ganadería Badiola de la mano de José Ramón Badiola y su hijo Paulino es acceder a «un hotel de cinco estrellas para vacas» en el que todo está controlado al milímetro: «Desde las camas de paja en las que duermen hasta las raciones que comen (diseñadas por nutricionistas) pasando por la ventilación o por su actividad (cada una lleva una pulsera que, entre otras cosas, refleja cuándo es el mejor momento para inseminarlas)». 586 cabezas de ganado vacuno vacunadas contra el coronavirus entre algodones y las últimas innovaciones tecnológicas del mercado, que han conseguido colocar a la explotación de Condres (Gozón) entre las cien mejores granjas del planeta en la crianza de la raza Holstein.

Vacas con «un árbol genealógico que se remonta a veinte generaciones» y monitorizadas desde los móviles de sus dueños, que saben lo que hacen a cada instante. Reses con pedigrí a las que conocen por sus nombres, porque su ADN se consigue «con el mejor semen traído desde EE UU y Canadá y, en los últimos años, del centro de selección de los ganaderos asturianos, Ascol», y que, a cambio, «pagan el hotel en litros de leche, que está regalada, y con la venta de su material genético». En definitiva, «las mises de belleza de las vacas», porque no hay concurso en el que su perfecta morfología no arrase, así que los premios se les acumulan. Aunque, si tienen que elegir, escogen «el honor de ser 24 veces el mejor criador de España y tener once veces la vaca Gran Campeona Nacional».

«Es un mundo maravilloso, porque no se trata de tener vacas, de comprarlas, sino de hacerlas», cuenta Paulino, veterinario, al que su padre «inoculó la pasión por la crianza» y que tiene claro que lo que son es gracias a él: «El secreto es perseguir un sueño. Y el de mi padre era tener la mejor ganadería».

De él heredó «la perseverancia, la tenacidad y el trabajo duro. El dormir poco y madrugar mucho, porque la suerte hay que lucharla». Y de lucha José Ramón Badiola -que sigue durmiendo «lo justo, máximo seis horas», y que en plena madrugada puede acercarse «a ver si una vaca está de parto»- empezó a saber lo suyo desde que, con 28 años, fue a por todas: «Salió a la venta el caserío de la familia Moré y allí me metí, con un crédito al 18% que era para sudar».

Una decisión que, al principio, no gustó en casa, donde esperaban que el estudiante de comercio siguiese con el negocio de muebles familiar.

«Mi padre, al principio, no podría soportar las vacas, pero, al final, murió con 92 años feliz de haber visto el éxito que habíamos logrado. Cada vez que nos veía ganar, se crecía», recuerda este nieto de marino de Ondarroa que varó en estas tierras para casarse con una asturiana.

Porque José Ramón -hoy vicepresidente de Central Lechera Asturiana y juez internacional y nacional de certámenes vacunos- no solo levantó la ganadería, sino que, además, siguió con la mueblería y hasta puso en marcha una discoteca para no disfrutar nunca más de vacaciones: «Las únicas que teníamos era cuando íbamos a algún concurso en Francia, Italia, Portugal o México y cogíamos unos días libres. Y eso solo pudo ser también gracias a mi mujer, Puri, porque ese ritmo no lo aguanta cualquiera». Una energía que solo se quiebra hasta las lágrimas cuando habla de su otro hijo, Víctor, el pequeño, que falleció en 2002, con 31 años, al sufrir un accidente con una máquina mientras ayudaba en la explotación. Después, meses horribles que «solo se soportaban con pastillas». Y el trabajo como refugio. Sabe que hoy él también estaría orgulloso.