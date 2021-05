Una vida de pastor en los Picos Veteranía. A sus 73 años, Antonio Fernández sigue desempeñando un oficio «durísimo» y en declive Pastoreo. Antonio Fernández espera cerca de Intriago el momento de regresar al puerto. / XUAN CUETO GLORIA POMARADA Sábado, 15 mayo 2021, 03:57

Me nacieron los dientes en puertu y están cayéndome en el mismo puertu de viejo. Los 365 días del año los echo de pastor, cayeron buenas nevada y aquí estuve: nevando, lloviendo, haciendo frío o haciendo sol. Para mí no hay Año Nuevo, ni Reyes ni nada. Nada más que el palu». Pocos más que Antonio Fernández pueden hacer tal afirmación en los Picos de Europa, pero a sus casi 73 años y tras toda una vida cuidando del ganado familiar en la majada de Gumartini la suya es la voz por excelencia de la veteranía en un oficio que languidece. Trabajo «duro no, durísimo» lo define, que «tiene que gustar pero mucho, porque tienes momentos muy tristes». «Yo hasta lloré», confiesa este pastor de aspecto menudo y coraje infinito, que tan pronto asciende a toda prisa por una empinada ladera como ahuyenta en plena noche a los lobos que acechan a sus reses. Todo lo que sabe, que según dice aún no es suficiente, lo aprendió de sus padres, pastores y elaboradores de queso Gamonéu. Antes que ellos lo fueron sus abuelos y la misma cadena se repite de generación en generación en los Fernández. «Si nuestros antepasados levantaran la cabeza y vieran cómo están los Picos de Europa... hecho todo una basura», lamenta.

Las camperas que conoció de niño, cuenta, se han ido cubriendo de matorral, lo que afecta directamente a la actividad ganadera. «El Gamonéu no se hace con argumas, se hace con los pastos buenos. Yo vi el puerto en muy buenas condiciones, pero ahora no tienen los animales donde pastar, no hay un camín limpio, nada más que por donde pasan los turistas», sostiene Fernández.

El mismo declive identifica en las cabezas de ganado, pues «la gente tuvo que venderlo». A la Montaña de Covadonga, donde él pastorea, subirán esta temporada 6.429 animales, de los cuales 4.134 corresponden a bovino, 311 a caprino y 728 a ovino. Las cifras sufren año a año un progresivo descenso, especialmente en la reciella. Al conjunto de puertos asturianos ascenderán este año 20.968 cabras y ovejas, un 28,8% menos que en 2015 según los datos de la Consejería de Medio Rural. El ganado mayor experimenta sin embargo incrementos: este 2021 llegarán a los pastos de montaña 83.765 cabezas de bovino, lo que supone un aumento del 11,7% respecto a ese mismo año. En el caso del equino, se esperan 8.149 ejemplares, un 17,7% más.

Detrás de la merma en la reciella, indispensable para la elaboración de quesos como el Gamonéu o el Cabrales, pastores como Antonio Fernández apuntan a la problemática del lobo. «Ni duermes tranquilo, es como si estás en casa y vienen a atracarte. ¿Habrá peor cosa que ver las tripas fuera de las ovejas y las cabras y encontrarlas machacadas? ¿Eso es bienestar animal?», reflexiona.

«Antes lo del lobo no era así, los pastores de antes eran felices», insiste. Tanto que el primer día de junio, reservado tradicionalmente para la subida de la reciella, «daba gusto ver a los rebaños, con la gente alegre. Ahora parece que vamos para un 'veloriu', vamos de cara a la muerte con ellos. Acaban con la ganadería y con la ilusión de los jóvenes», dice.

Pese a las dificultades y a los años, él seguirá siendo pastor «por idea», porque no vale «para andar por los bares jugando al parchís ni a las cartas» y porque con los animales se confiesa «feliz». La pena, señala con sentimiento, es que «duele mucho para acabar cómo estoy viendo el puerto». «De la ganadería y del campo no se preocupa nadie. Y ladrillos, cemento, papeles y bolígrafos no come nadie. Todavía no vi en los bares de los Lagos pedir una ración de ladrillos o bolígrafos, quieren carne de cabritu, ternera o queso Gamonéu», sentencia.