«No hicimos nada, estábamos viendo a la osa y su cría desde lejos» Los dos acusados de desobedecer a un guarda rural cuando tomaban fotos a los animales se enfrentan, además, a delitos de injurias y coacciones leves OVIEDO. Jueves, 13 mayo 2021

El juicio a los dos acusados de desobedecer e injuriar a un guarda del Medio Natural que les pidió que se alejasen de una osa y su cría mientras les hacían fotos, el 12 de julio de 2019, en la localidad de Monasterio de Hermo, en Cangas del Narcea, quedó visto para sentencia ayer. Durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo los dos hombres aseguraron que no se encontraban a 65 metros de donde estaban los animales, tal y como relata el ministerio fiscal, y por tanto no estaban molestando a la osa y su cría.

Afirmaron que el agente les indicó que tenían que retirarse porque podían molestar a los animales al estar muy cerca. No obstante, no lo hicieron porque no había ninguna señal que así lo prohibiese. «Seguimos haciendo las fotos y fue cuando vino y zarandeó el trípode de la cámara», detalla uno de los acusados.

Transcurrido un tiempo y al comprobar que permanecían en el mismo lugar, el guarda les pidió que se identificaran. Sin embargo, según la fiscalía, uno de ellos le dijo que tenía una autorización de la Administración para realizar fotografías a los osos, por lo que este le pidió que se la mostrase y se identificase. Los dos acusados reconocen que se negaron. Uno de ellos explica que tenía la documentación en su coche en Cornellana (Salas), mientras que el otro reconoció que se negó a identificarse al ver que el guarda no llevaba el uniforme. «No iba vestido de Guarda Rural. No llevaba el forro polar con la placa identificativa. Su coche tampoco estaba rotulado», subraya el acusado que además admite que le espetó al guarda: «Esto lo arregla mi padre y prepárate si tienes antecedentes». Según explica, «pensé que era otra persona problemática del pueblo».

El agente les pidió de nuevo que se identificaran y, pese a que el guarda del Medio Natural les enseñó su identificación y carné profesional, el acusado le contestó que carecía de la autorización para hacer fotografías e insistió en que no se iba a identificar y le dijo: «Vosotros sois unos mierdas, que sé yo bien la clase de sinvergüenza que eres tú, lárgate de aquí». «Me enfadé con él, me calenté y lo solté así», afirma el acusado.

Ante esta situación, el agente decidió grabar el audio con el teléfono oficial, procediendo el acusado a arrebatárselo del bolso del forro polar y ante su requerimiento para que se lo devolviera, este se negó. «No se lo cogí, no le metí la mano en el forro polar», asegura. Seguidamente, ambos mantuvieron un pequeño forcejeo y finalmente el guarda logró recuperar el teléfono.

El ministerio fiscal considera que los dos acusados incurrieron en sendos delitos de desobediencia, injurias y coacciones leves y solicita multas para ambos implicados.