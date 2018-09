Félix Corcuera: «Me hierve la sangre con muchas cosas, la contaminación es una de ellas» El actor Félix Corcuera sujeta una pera en la sede de la Asociación de Donantes, en el centro de salud Puerta de la Villa. / CAROLINA SANTOS El intérprete gijonés participa en la campaña solidaria del diario EL COMERCIO para impulsar las donaciones de sangre en Asturias JESSICA M. PUGA GIJÓN. Domingo, 30 septiembre 2018, 19:12

Donante primerizo, actor veterano, Félix Corcuera (Gijón, 1976) siempre ha querido prestar su sangre, pero nunca lo había hecho. «No sabía cómo y así se pasaban los días», explica. Por eso, la campaña 'Donando sangre con...' de EL COMERCIO le vino «genial». «Aquí son un poco vampiros... Yo no sé lo que harán con la sangre al final, ¿eh? Mira cómo les crecen los dientes a las enfermeras», bromea.

-Donante primerizo.

-Así es. Totalmente virgen en el mundo de la donación.

-¿Por qué no se había decidido?

-Por dejadez pura y dura. Lo había pensado muchísimas veces. Cada vez que veía un autobús me decía: 'Joé, Félix, si tu sangre puede servir, qué más te da, si te la sacan y tu cuerpo la va a volver a generar'. Creía que tenía que ir primero a hacer un análisis; así que pensé que esta campaña era perfecta para concienciarme yo el primero. A partir de ahí, mejor aún si sirve para atraer a la donación a otros retraídos como yo.

-¿Recuerda la primera vez que se subió a un escenario con público?

-(Piensa). La primera, no. Lo que sí recuerdo es hacerlo con la asociación de alumnos que tenía cuando empecé en la Escuela Superior de Arte Dramático. Era una obra en la Quiquilimón y recuerdo perfectamente la sensación tan buena que tuve. Estoy hablando de antes de empezar en Toaletta Teatro, del año 96 ó 97... ¡Hace más de 20! Y siempre trabajando de esto.

-Aunque empezó la carrera de Trabajo Social.

- Eso fue una excusa (ríe). Jugué mucho a las cartas en ese tiempo.

-¿Hace falta sangre especial para ser actor?

-Creo que sí, no sé cuál, pero diferente. Es algo aleatorio. Igual que se necesita sangre especial para ser tenista o periodista. .

-¿No acaba mareado cuando se le solapan tantos personajes en la cabeza? ¿Cómo lo aguanta?

-Cuando se juntan varios espectáculos, te sometes a un nivel de estrés importante. Me ha pasado de tener estrenos bastante cercanos en el tiempo y estar por la mañana ensayando uno y otro por la tarde. El secreto es mantener un nivel grande de entrega, concentración y ahorro para estar creativo y resistirlo. La gente me dice que me pagan por hacer el tonto, pero no saben la energía física y mental que se gasta cada vez que preparas o haces una función. Vamos, el gasto que supone vivir de la cultura.

-Habrá meses que pase lo contrario: que no haya funciones ni papeles nuevos.

-Estoy en siete compañías haciendo 14 espectáculos distintos y, sin embargo, este verano, pasé los dos meses más duros que yo recuerdo. No había movimiento. Así que nada, pobre en dinero y rico en tiempo.

-¿Qué ha pasado?

-A veces, es aleatorio. No hay fechas que por costumbre sean flojas o muy fuertes. Eso sí, los cambios en el circuito no ayudan. Creo que ahora, por todo lo que está pasando, va a haber un parón de contratación por parte de los Ayuntamientos y es una jodienda, porque los que pagamos el cambio de fórmula somos los de siempre.

-¿Volvería a Madrid?

-Es un sitio que no me llama nada, me agobia, de hecho. En Asturias, en Gijón, estoy muy contento. Si tengo curro aquí, algo que más o menos siempre me ha pasado, me quedo sin dudarlo porque no pretendo ser millonario. Es que la calidad de vida para mí está aquí; en Madrid sí es verdad que hay proyectos que aquí son inalcanzables, pero también mucha morralla. En Asturias ya tengo una medio carrera hecha y si me fuera a Madrid, vería a 800.000 como yo. Éxito es llevar veintipico haciendo lo que te apasiona.

-¿No volvería a Madrid de nuevo? Fue el novio de Paquita en 'Cuéntame'.

-Si me llamaran para una serie que pudiera compatibilizar con lo que tengo en Asturias, lo haría. No dejaría lo que tengo aquí por un proyecto cualquiera, porque ojo a las series que hay. ¿Que me iría por el dinero? ¿Por el reconocimiento? ¿Y si la serie no funciona? No voy a volver después, me tendría que quedar ahí como hace mucha gente y como a mí esa ciudad no me motiva...

-¿Con qué cosas le hierve la sangre?

-Me hierve con tantas... Soy muy pasional y vivo todo muy intensamente, lo que pasa es que intento controlarme, me agarro al punto positivo que tengo para que no me afecten demasiado las cosas. De lo contrario, me envenenaría... No me lo permito. Una cosa que me hace hervir la sangre es la contaminación que tenemos en Gijón. No puedo con ella. En realidad, me hierve con el ser humano en general porque, ¿qué somos evolutivamente? Un pestañeo, y creamos culturas, religiones, políticas y matamos y hacemos guerras e injusticias...

-El IVA cultural ha bajado...

-¿Qué? ¿Cuándo? Puedo prometer y prometo. ¿Dónde se ve reflejado?

-Los asturianos somos teatreros. Las grandes compañías lo saben, vienen y llenan.

-Sí, pero es curiosa una cosa. Alguien tiene una experiencia mala en el teatro y no vuelve; algo que no pasa cuando va al cine y la película es mala. Ahí sí tiene la idea de que la siguiente cinta será distinta. No saben que hay distintos tipos de teatro, incluso hay quien solo va a ver un tipo, gente que dice que la lleves a ver a Arturo Fernández porque eso es el teatro de verdad. En los 14 espectáculo en los que estoy, hago de todo, desde teatro para niños a manipulación de objetos, teatro-danza y experimental.

-¿Y se conquista al público adolescente?

-Cuesta. Muchos asocian el teatro a una cosa antigua. Es cierto que hay un punto mágico artesanal que no tiene el cine, pero nos vamos modernizando en el lenguaje, las formas de contar las historias y las escenografías... Todo está cada vez más próximo al ambiente cinematográfico para que los chavales lo acepten mejor.

-¿En la sangre de qué personaje le gustaría meterse?

-Es muy típico, pero todo actor quiere hacer un Hamlet.