¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Uno de los pabellones de La Cadellada. ARCHIVO DE VÍCTOR APARICIO

Luis Ángel Sánchez

Profesor de Antropología Cultural de la Universidad Complutense de Madrid
«La historia de La Cadellada es una película de terror»

Electroshocks, inyecciones de aguarrás, fusilamientos, ruinas convertidas en un campo de concentración, «envíos de locos», hacinamiento... Se cumplen dos décadas del cierre del manicomio asturiano y una minuciosa investigación hurga en sus episodios más oscuros

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:10

Comenta

Fusilamientos, ruinas convertidas en un campo de concentración, una rivalidad brutal entre dos jefes clínicos con denuncias cruzadas, 'envíos de locos', electroshocks... Se cumplen veinte ... años de la salida de los últimos pacientes de La Cadellada y Luis Ángel Sánchez Gómez (Madrid, 1962), profesor de Antropología Cultural en la Complutense, acaba de poner en las librerías el volumen 'La Cadellada. Una historia del Hospital Psiquiátrico de Oviedo' (Trea), un documentado y riguroso trabajo de investigación en el que, a lo largo de 400 páginas, desciende hasta los sótanos del manicomio asturiano para arrojar luz sobre un centro cuyos muros encerraron «mucha tensión, muchísimo sufrimiento y una cierta esperanza». Un apasionante libro que se presenta el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 19 horas, en la ovetense Librería Matadero Uno.

