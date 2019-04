El hombre que recorre España para dar a conocer la enfermedad que sufre Servando Castelló. / MARIO ROJAS Servando Castelló sufre síndrome de fatiga desde hace siete años JOSÉ LUIS RUIZ OVIEDO. Viernes, 5 abril 2019, 01:23

Dolor de huesos, una nube en la cabeza e intolerancia al frío y al calor son algunos de los síntomas que Servando Castelló sufre a diario desde hace siete años y que le han llevado a llamarse a sí mismo 'Low battery man', el hombre de la batería baja. Servando llegó ayer a Asturias dentro de su gira peninsular para conocer a otros afectados por el síndrome de fatiga crónica y dar visibilidad a esta enfermedad. «Realmente el nombre no es muy exacto. La fatiga crónica es solo uno de los 60 síntomas de la encefalomielitis miálgica, que es lo que tenemos», aclara Castelló, que ha popularizado un gesto -el de taparse la mitad de la cara con la mano- para mostrar que su enfermedad impide ver la mitad de lo que es y de lo que padece.

Ayer se reunió en Oviedo con la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias (Aenfipa) y en Candás con varios representantes municipales de Carreño y de Mieres. «Tengo que volver este verano porque no he podido ver a un chico que está severo», explica.

La enfermedad es grave y multisistémica, afecta a varios sistemas del organismo. El síntoma más característico es la fatiga, motivo por el que cogió su nombre. «Pero no es una fatiga normal, aunque descanses no te recuperas». La enfermedad tiene cuatro grados de gravedad y Servando está en el primero, el más leve. Los grados severos no pueden ni levantarse de la cama, se han dado casos de gente que ha muerto de inanición por no poder moverse.

Castelló la padece desde hace siete años, aunque no se la diagnosticaron hasta hace tres. Este es otro de los problemas a los que se enfrentan. Se estima que hay más de 100.000 afectados en España y mas de 20 millones en el mundo, de los cuales entre el 80 y el 90 por ciento no está diagnosticado. «Hace un año empecé a empeorar y decidí que tenía que hacer algo antes de no poder moverme», recuerda. Desde hace once días recorre toda la península para dar visibilidad a los enfermos.