El hospital como destino definitivo A la izquierda, Guillermo García Santos. Tras años trabajando en investigación como biólogo decidió cumplir su sueño de ser médico. Estudió en Hungría y Alicante y acaba de entrar como MIR en cirugía del HUCA. A la derecha, José María Blasco Mata. Hijo y hermano de médicos, fue reticente a seguir ese camino. Estudió Química, pero en 2017 se replanteó su futuro. Hace la residencia en el servicio de Bioquímica clínica del HUCA. / PABLO LORENZANA Son residentes y se forman en Asturias, pero la sanitaria no fue su primera opción | Un licenciado en Derecho, un veterinario, un biólogo, un químico y una exmilitar recondujeron sus vidas hacia la que, en el fondo, siempre fue su vocación LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 23 septiembre 2019, 02:51

Han cumplido sus sueños. Aunque, para ello, previamente hayan tenido que dar «muchas vueltas». Han dado un giro de 180 grados en sus carreras profesionales para reconducirlas hacia la que, en el fondo, siempre había sido su vocación. Algunos la tenían clara desde el principio. Otros la redescubrieron años después de haberse formado en disciplinas bastante alejadas de la sanitaria. Pablo Rozas, Pablo Argüelles, Guillermo García Santos y José María Blanco Mata tienen en común su condición de residentes. Los tres primeros son MIR (de neurología y cardiología, en el Hospital Universitario de Cabueñes, y de cirugía, en el HUCA). Pero antes de por la de Medicina habían pasado por las facultades de Veterinaria, Derecho y Biología. El cuarto es químico interno residente (QIR) en el Hospital Universitario Central de Asturias, adonde llegó tras años trabajando para empresas farmacéuticas. La quinta protagonista de este reportaje, Sara Carbó, concluyó su formación como enfermera interna residente (EIR) hace tres años en Cabueñes y hoy trabaja de matrona en el Centro Médico. Es supervisora de partos, pero antes de eso había formado parte de la Fuerza de Infantería de Marina en su Cádiz natal. Los cinco se reconocen felices de haber encontrado finalmente su destino. En un hospital.

Pablo Argüelles MIR de cardiología en el Hospital de Cabueñes

«Ya en segundo de Derecho supe que tarde o temprano acabaría en Medicina»

«Derecho no es donde tenía que haber acabado». Pablo Argüelles, 35 años, felguerino de nacimiento aunque gijonés de adopción, estaba en el segundo curso de carrera cuando se dijo a si mismo que «más tarde o más temprano acabaría estudiando Medicina». Su abuela Lali siempre se lo repetía: «¿Por qué no te haces médico y descubres algo como el doctor Fleming o Severo Ochoa?». Con 27 años, y tras terminar Derecho -aunque hubiera cursado el Bachillerato de Ciencias-, hacer prácticas en un despacho de abogados e incluso preparar oposiciones a registrador de la propiedad, consiguió plaza en Medicina. Pero, por desgracia, su abuela no vivió para verlo. Este es su segundo año como médico residente del servicio de cardiología en Cabueñes. En el hospital gijonés se le identifica fácilmente. Siempre viste de traje y corbata. Y eso no es lo habitual. «Los doctores Morís, Vigil-Escalera y yo somos los últimos de Filipinas», bromea. «No sé si es por deformidad de mi pasado jurídico, pero yo me visto para ir a trabajar». Para él, el buen vestir es más que una cuestión de elegancia. «Me parece una deferencia hacia los pacientes. Si te das cuenta, en la privada es muy habitual. ¿Por qué no con los pacientes de la sanidad pública? Para mí merecen el mismo respeto». Precisamente el trato humano es lo que más le gusta de la que ha decidido sea su profesión. «Me gusta la medicina más clásica, la que se hace por y para el paciente». Su sueño sería «cerrar el círculo» y acabar trabajando en Cabueñes. Como cardiólogo. «Sin restarle importancia a la medicina legal, no es algo que me llame la atención», contesta cuando se le pregunta por la posibilidad de combinar sus dos formaciones.

Guillermo García Santos MIR de cirugía en el HUCA

«Cumplí con mi vocación, pero desviándome por la investigación básica»

Acabó en Biología, «como muchos biólogos», porque, en su momento, la media de la selectividad y el bachillerato no le dio para entrar en la Facultad de Medicina. Se licenció en la Universidad de Oviedo. Hizo el doctorado en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), con un trabajo centrado en oncología básica, y, en 2011, cuando ya llevaba dos años en Nueva York, como postdoc «se me cruzó el cable». En torno a la treintena, el contacto con la medicina traslacional y la oncología en el hospital en el que trabajaba le hizo decidirse. Cambiar y estudiar Medicina. Tuvo que hacerlo en Hungría, en inglés. Porque, de entrada, no tenía acceso a ninguna facultad española. Después de tres años en Budapest, pudo pedir el traslado del expediente a la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Llegó después el examen MIR, el de la última convocatoria, en el que consiguió un meritorio puesto 1.179 que le daba la oportunidad de escoger «una especialidad quirúrgica en casi cualquier sitio». Pero eligió el HUCA. «Un hospital grande, que tiene toda la cartera de servicios». En las instalaciones de La Cadellada lleva apenas mes y medio. Cumpliendo su vocación. Hijo de médico, dice que siempre tuvo en su padre -psiquiatra, aunque también ejerció durante años como médico de familia en Villaviciosa- «un modelo de trabajo». Su formación como biólogo y su pasado investigador le hacen pensar en que «puedo aportar otra visión a algo como la cirugía, la oncología o la medicina traslacional». Y su ilusión, confiesa, «intentar volver a la oncología desde la parte médica».

A la izquierda, Pablo Rozas. Su vocación siempre fue la veterinaria pero la búsqueda de una estabilidad laboral le ha conducido a la neurología. Es MIR en Cabueñes. A la derecha, Pablo Argüelles. Nunca se llegó a colegiar como abogado porque sabía que su futuro no estaba en los juzgados sino en un hospital. Es MIR de cardiología. / ARNALDO GARCÍA

Pablo Rozas MIR de neurología en el Hospital de Cabueñes

«Como veterinario era imposible tener estabilidad así que volví a estudiar»

El ovetense Pablo Rozas, 32 años recién cumplidos, siempre quiso ser veterinario. Aún hoy, en su segundo año como médico MIR en el servicio de neurología del Hospital Universitario de Cabueñes, reconoce que «lo que más me gusta son los animales». Por eso, con 18 años, hizo las maletas y se instaló en Lugo para estudiar la carrera de veterinaria, especializándose en animales pequeños. Concluyó los estudios en 2010, pero tres años después, cansado de encadenar «contratos precarios y bastante mal pagados», sin capital ni experiencia suficiente como para poder montar una clínica por su cuenta, sin visos de lograr una estabilidad laboral, optó por hacer borrón y cuenta nueva. «Era quedarse en casa o buscarse la vida». Eligió la segunda opción. Volver a las aulas. En 2011 se matriculó en la facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Seis años de carrera y a preparar el examen MIR. Lo superó con holgura y eligió hacer la residencia en el Hospital de Cabueñes. «En total, llevaba doce años fuera, prefería quedarme en Asturias», se justifica. Está encantado con el nuevo camino que ha decidido emprender -«se aprende mucho y la dedicación de los adjuntos es muy buena», agradece-, pero añora el trabajo de veterinario. «No descarto retomarlo, pero cuanto más tiempo pasa mayor sería el reciclaje que tendría que hacer. Creo que va siendo hora de centrarse y enfocarse en la neurología».

José María Blanco QIR de Bioquímica clínica en el HUCA

«Elegí el HUCA porque me parece unos de los mejores hospitales de España»

Dice este lucense de 36 años, de padres y hermano médicos, que precisamente por ese contacto diario con la profesión «le cogí un poco de tirria a todo eso de los hospitales». Así que se enfocó académica y profesionalmente a la química, en la especialidad de química orgánica. Licenciado por la Universidad de Santiago y doctorado en Oxford, en 2010 leyó su tesis y empezó a trabajar en el Instituto Catalán de Investigaciones Químicas. Fue engrosando curriculum con sendos contratos en las farmacéuticas Lilly y PharmaMar, donde trabajó en el campo de las neurociencias y distintas líneas de cáncer. Hasta que en 2017 llegó a «ese punto en el que te paras a valorar lo conseguido y a dónde puedes llegar» y, sin atisbos de avances, optó por preparar el examen QIR. Este año, en su segundo intento, consiguió el tercer puesto y pudo elegir el HUCA, «uno de los mejores de España». Fue «un cambio fuerte», pero el paso «de la síntesis al análisis» ha superado sus expectativas.

Sara Carbó. Dejó Cádiz por amor, retomó los estudios de Enfermería en Asturias y hoy trabaja como matrona en el Centro Médico. / ELENA ÁLVAREZ

Sara Carbó Matrona en el Centro Médico y exmilitar

«Antes de terminar la residencia en Cabueñes ya me ofrecieron trabajo»

¿Cómo una infante de marina gaditana acaba trabajando como matrona en Asturias? La historia de Sara Carbó tiene muchos capítulos y un final feliz. Se vio obligada a abandonar los estudios de Enfermería al terminar el primer año y, por tradición familiar, «y porque en Cádiz tampoco hay muchas más opciones de tener un trabajo fijo y estable», acabó en el Ejército. Hasta que en 2009 se casó con un asturiano y decidió cambiar el sur por el norte. Aquí retomó los estudios. Concluyó el grado de Enfermería en 2013 y un año después, aprobó el examen para ser enfermera interna residente (EIR). Quedó la 211 de toda España, de entre los cerca de 15.000 que se presentaron. «Es que en Asturias solo había seis plazas y yo tenía que sacar la plaza aquí sí o sí». Antes de terminar la residencia, pasó una entrevista en el Centro Médico y consiguió su primer empleo como matrona. Hoy es la supervisora de partos en el hospital privado. «Y estoy encantada».