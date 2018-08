Hostales en la ola Un huésped, en el Gijón Surf Hostel, a 150 metros de la playa de San Lorenzo. :: CAROLINA SANTOS Los alojamientos para surfistas se han convertido en una nueva vía de negocio y disfrute de la costa asturiana GLORIA MARTÍNEZ Martes, 28 agosto 2018, 20:15

Aunque septiembre ya está llamando a la puerta y la rutina vuelve a acechar, no hay que olvidar que hasta el día 23 del mes que viene el verano sigue presente. Aún queda tiempo para desconectar del trabajo, del día a día y disfrutar de los últimos rayos de sol veraniegos entre la arena de la playa o cogiendo alguna ola del Cantábrico. Esto último se puede hacer entre amigos, en pareja o en solitario, y una forma de completar dicha experiencia es conviviendo en una 'Surf House'. Este negocio en alza se ha implantado en Asturias hace unos años cuando este deporte, que será olímpico el próximo 2020 en Tokio, comenzó a ponerse en práctica entre la población, o al menos a intentarlo. «Nosotros emprendimos este negocio por la demanda de los alumnos de la escuela. Cada vez venía más gente a veranear a Salinas y no había dónde alojarse», explica Carlos Meana, dueño de Pez Escorpión, un albergue y escuela de surf, además de 'beach hostel' en primera línea de la playa de Salinas que ya lleva con el hostal cinco años y 27 con la academia de surf. Guillermo Alonso, de Santa Marina Surf Camp en Ribadesella, decidió abrir este mismo tipo de negocio debido a su pasión por este deporte. «Me dedico al surf profesional desde hace muchos años y teníamos esta casa en desuso. En cuanto cumplí la mayoría de edad creamos la escuela y hace ocho años arreglamos esta casa para alojar a los surfistas». Por su parte, en Gijón Surf Hostel, Álex Fernández, junto a Álvaro Bravo, alquilaron hace tan solo tres años una casa de tres plantas y un bajo a 150 metros de la playa de San Lorenzo. «Viajé con mi socio a Costa Rica en 2016, el sitio nos inspiró y vimos que aquí no había nada igual así que alquilamos esta casa y abrimos este negocio», explica Fernández.

Jardín exterior del Santa Marina Surf Camp de Ribadesella. / E. C.

Este deporte atrae a distintas personas de todo el mundo, aunque se practica mayormente en Australia, América del Sur, Francia y España. El surf rompe barreras, tanto en distancia como en cultura, y nada mejor que compartir vivencias de playa en el mismo jardín de la casa, en la cocina preparando la churrascada de la cena, o en la sala común con la mesa de billar mientras las tablas de surf reposan en el garaje. Aunque a estos hostales, que proliferan por la costa asturiana, llega gente de todo tipo de nacionalidades, los polacos, los belgas y los alemanes son los más aficionados al mar. También vascos y madrileños deciden decantarse por las olas cantábricas para desconectar de su rutina, pero lo hacen sobre todo en el mes de agosto. «En nuestro hostal se podría decir que principalmente hay un 75% de personas de España y un 25% de extranjeros que llegan sobre todo en julio. Agosto es más para los madrileños», detalla Carlos Meana.

Cada hostal tiene su peculiaridad que los diferencia y los hace únicos. En Santa Marina apuestan por el buen servicio. «Es cierto que a nivel global la mayor parte de los huéspedes son surfistas y deciden decantarse por este hostal porque aquí pueden asesorarse. Siempre apostamos por la calidad en vez de la cantidad», afirma Guillermo Alonso. En Gijón se inclinan por el buen ambiente que se crea entre los surfistas. «Como escuela no nos diferencia algo concreto de las demás, pero en este hostal tenemos todas las instalaciones adaptadas para que cada surfista deje su material, e incluso a veces, aunque no se hospeden y estén solo en la academia, les invitamos a tomar una cerveza en la casa. Apostamos por las relaciones y la convivencia» explicaba Álex Fernández. Por su parte, en Salinas, Carlos Meana cree en el trato al cliente y la enseñanza. «En el hostal te puedes encontrar con mucha gente con las mismas inquietudes que tú, compartiendo la pasión y eso, al final hace que tu experiencia sea mucho más agradable. Además, los precios son muy asequibles y tenemos conocimiento del deporte en sí para enriquecer al cliente». Asimismo, en Pez Escorpión, cuando llega la temporada baja, ofertan otro tipo de actividades para mantener este tipo de negocios. «En Salinas es difícil. Hacemos actividades de educación especial para niños o talleres de fotografía, pero no es ni rentable. Lo que queremos es que esa gente luego venga en verano», detallaba Carlos Meana.

Jardín del 'beach hostel' Pez Escorpión de Salinas. / OMAR ANTUÑA

Con la llegada de aplicaciones como Airbnb de alquiler de alojamientos de particulares, estos negocios se ven mermados, aunque todos defienden que deben adapatarse a las tendencias sin perder la propia esencia de la academia o del hostal. «Hay muchos casos que están fuera de la normativa y se anuncian como si estuviesen dados de alta. Creo que ahí hay competencia desleal», explicaba Álex Fernández. Lo que queda claro, es que este deporte, también en auge con su práctica, es el protagonista del verano en la costa asturiana, a pesar de que el tiempo no siempre juega buenas pasadas. Los tres negocios afirmaron que julio no fue un buen mes, pero que agosto ha sido de los mejores. «Hemos notado que ha aumentado la oferta vinculada al turismo del surf. Tenemos clientes que ya son como amigos y que repiten año tras año por las buenas olas que hay en el norte», sentenciaba Carlos Meana, gerente de Pez Escorpión.