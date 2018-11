Los hosteleros de Aller, molestos por la «discriminación»

No todos se han tomado de la misma forma la noticia de la apertura de la estación de Pajares antes de la fecha prevista. El sector hotelero de Aller está muy molesto con la decisión de adelantar la apertura de una estación y otra no, como es el caso de Fuentes de Invierno. Los profesionales alleranos no entienden esta medida y hablan de «discriminación». «Dado el abundante espesor existente, también podría abrirse Fuentes de invierno en las mismas condiciones que Pajares», defienden.

Argumentan que los alojamientos están recibiendo «un gran número de llamadas» por parte de clientes interesados, por lo que que los fines de semana entienden que recibirían un volumen importante de reservas.

Preguntado por estas quejas, el director general de Deporte, José Ramón Tuero, justificó la decisión en el hecho de que una buena parte del personal de la estación de Pajares trabaja durante todo el año, algo que no ocurre en las instalaciones de Fuentes de Invierno, donde los profesionales son eventuales. «Es por este motivo que no podemos adelantar la puesta en marcha de una estación para la que no disponemos de personal suficiente», afirmó.

