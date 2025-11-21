El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una pareja cruza con sus maletas hacia los gijoneses Jardines de la Reina. Jesús Manuel Pardo

La hotelería de Asturias encadena seis meses en negativo

Los hoteles perdieron un 6,5% de estancias en octubre al recibir un 2,4% menos de viajeros. Pese a aumentar un 14,25%, el ingreso medio por plaza fue el más bajo del país, tras Extremadura.

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:30

No será 2025 un nuevo año de cifras récord para la hotelería asturiana. El motor de las diferentes fórmulas de alojamiento que hay en ... la región ha vuelto a cerrar un nuevo mes en números rojos. El sexto consecutivo de un ejercicio en el que solo lograron mejorar las cuentas de 2024 en los meses de febrero, abril, junio y julio, en cuanto a clientes. En lo que a pernoctaciones se refiere, la radiografía es aún peor: solo superaron las cifras del año pasado en abril. Y eso debido a que este año la Semana Santa se celebró en el cuarto mes del año.

