La hotelería de Asturias encadena seis meses en negativo

No será 2025 un nuevo año de cifras récord para la hotelería asturiana. El motor de las diferentes fórmulas de alojamiento que hay en ... la región ha vuelto a cerrar un nuevo mes en números rojos. El sexto consecutivo de un ejercicio en el que solo lograron mejorar las cuentas de 2024 en los meses de febrero, abril, junio y julio, en cuanto a clientes. En lo que a pernoctaciones se refiere, la radiografía es aún peor: solo superaron las cifras del año pasado en abril. Y eso debido a que este año la Semana Santa se celebró en el cuarto mes del año.

Así se desprende el análisis del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el relativo a la coyuntura hotelera en España durante el mes de octubre. Por los 468 hoteles abiertos en la región pasaron 169.551 turistas, un 2,4% menos que el año anterior, cuando el número de alojados llegó a 173.676. En cuanto a las pernoctaciones, la caída fue superior, del 6,5%. Vendieron los hoteles asturianos 311.576 estancias el mes pasado, muchas menos que las 333.175 logradas en octubre de 2024.

El pasado fue el año del récord para el sector turístico asturiano, salvo para los alojamientos rurales, que tienen un más lento despertar de la pandemia. Sin embargo, durante todo 2025, la hotelería del Principado ha presentado cifras inferiores.

Y eso que tanto los precios como la rentabilidad, es decir, el ingreso medio por plaza, han ido en aumento. En octubre, el precio medio diario quedó fijado en 73,35 euros, un 6,57% más que el año pasado. Un precio, no obstante, que se quedó muy por debajo de la media nacional, que llegó a 120,54 euros al día. Tan bajo fue que solo en Extremadura se encontró una tarifa inferior: 69,36 euros.

Respecto a la rentabilidad, la que determina el ingreso medio diario por plaza disponible, también creció en octubre. Un 14,25% hasta llegar a 40,37 euros. De nuevo, un ingreso muy inferior a la media nacional, que duplica la asturiana con 86,34 euros. Y, también en este caso, solo Extremadura ingresó menos al día por sus plazas abiertas: 36,60 euros.

El tercer indicativo que determina la salud de un negocio, el de la ocupación media, salva los trastos en octubre, al menos en los fines de semana, cuando la hotelería asturiana llegó al 55,70% de ocupación. Se entiende que una empresa está en riesgo si no llega a un 50%. En octubre, la ocupación media en los hoteles españoles, siempre en fin de semana, fue del 67,74%. Solo tres comunidades tuvieron peores resultados que Asturias: Extremadura (53,76%), Castilla-La Mancha (52.73%) y Galicia (51,66%). En el norte, Cantabria llegó al 56,47, mientras que el País Vasco superó el 71%.

¿Tocó techo el sector?

Unas cifras mermadas las de los hoteles asturianos en octubre que no contribuirán a mejorar los resultados obtenidos por los alojamientos asturianos en lo que va de año. En la comparativa con el año pasado, y con los datos cerrados a septiembre, por la región han pasado 2.287.527 turistas, lo que supone un 3% menos que el año pasado. La caída también afecta a las pernoctaciones, que se quedan, en los nueve primeros meses del año, en 5.626.735, un 2% menos que en 2024.

Por diferentes fórmulas de alojamiento, los hoteles son los que presentan la mayor caída, con un 2% menos de clientes, al alojar a 1.578.566 viajeros en nueve meses, y un 5% menos de estancias, al vender 3.129.577. El turismo rural, la joya de la corona de un modelo del que Asturias fue pionera, están comenzando a mejorar, aunque las cifras en nueve meses son casi las mismas que el año pasado: 254.873 vlientes y 810.509 estancias. La comercialización de los bonos, subvencionados con 600.000 euros por el Gobierno regional, para su uso entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre, parecen haber animado las ventas.

Las únicas fórmulas que siguen al alza son los campings y los apartamentos turísticos. Los primeros, en nueve meses recibieron a 278.761 personas y vendieron 1.089.479 estancias, lo que significa que crecieron un 2,1 y un 2%, respectivamente.

En cuanto a los apartamentos turísticos, que no deben confundirse con las viviendas de uso turístico (VUT), las que comercializan sus propietarios, sus números son los mejores de todas las fórmulas de alojamiento. Crecieron un 60,1% en clientes, con 126.407 en nueve meses, y subieron un 29% en estancias, con 438.883.

Los datos de campamentos y apartamentos sustentan la idea de que la pandemia trajo consigo un cambio en el gusto del turista a la hora de alojarse. Desde la hotelería se señala a las VUTs como causantes de sus descensos, ya que parece que esa opción, la de alquilar pisos o viviendas privadas, va al alza entre los viajeros.