El HUCA aspira a entrar en la red de terapias avanzadas contra el cáncer
Espera obtener en seis meses la acreditación que le permitirá ofrecer tratamientos CAR-T como el que curó de leucemia a un niño de seis años
GIJÓN. Jueves, 2 mayo 2019

En una primera ronda, Asturias no ha logrado pasar el corte y se ha quedado fuera de la red de hospitales que en España ofrecerán terapias avanzadas contra el cáncer, las llamadas CAR-T que hicieron posible la curación de un niño de seis años con leucemia. El Ministerio de Sanidad avanzó el pasado lunes que inicialmente serán solo once los centros hospitalarios donde se podrán aplicar tratamientos en los que se emplean células del propio enfermo para atacar al tumor. Entre esos hospitales, la mayoría de ellos de Madrid y Barcelona, no hay ninguno asturiano... de momento.

La Consejería de Sanidad aspira a formar parte de esa red. «Estamos trabajando para ello», avanzó la directora general de Planificación Sanitaria, Concepción Saavedra, quien indicó que el Principado presentó su candidatura para la red de terapias CAR-T, ya que «hay equipos muy potentes en inmunología y hematología en el HUCA que están haciendo cosas muy avanzadas en terapia celular». Pero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) le faltan aún algunos pasos que cumplimentar para poder recibir la autorización del Ministerio y adentrarse en el grupo que, como el Hospital Sant Joan de Déu, de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ha logrado curar a un niño de seis años que padecía leucemia linfoblástica aguda tipo B.

Según detalló Saavedra, «nos falta recibir la acreditación europea Jacie en materia de hematología y también demostrar cierta experiencia clínica, para lo que tendremos que enviar a algunos profesionales a rotar por hospitales de Alemania y Estados Unidos donde están trabajando con CAR-T». Sanidad confía en disponer de la acreditación y del resto de requisitos en seis meses y entonces, «volveremos a optar».

Pero, ¿qué es la CAR-T? Se trata de un tipo de terapia que consiste en extraer sangre del paciente para obtener linfocitos T, un tipo de células del sistema inmunitario. Posteriormente, esas células se modifican en el laboratorio para que sean capaces de destruir el tumor. Se trata de un cambio de paradigma en el abordaje del cáncer, alejado de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia.

Lo cierto es que la inmunoterapia está ganando cada vez más terreno, sobre todo la llamada transferencia celular adoptiva (ACT), que consiste en recoger y utilizar células inmunitarias del paciente para tratar su cáncer. La terapia de células T (linfocitos) unida a la de receptores de antígeno quimérico (CAR) es lo que ha dado como denominación terapias CAR-T.

El hospital que trató y curó la niño de seis años es, junto al Niño Jesús (Madrid) y el Vall d'Hebron (Barcelona), los tres centros designados para tratar pacientes pediátricos con ese tipo de leucemia. La Paz, en Madrid, será de momento centro adicional en el caso de que la actividad sobrepase a los tres anteriores. Por su parte, los elegidos para tratar a adultos son el Hospital Clínic de Barcelona, Gregorio Marañón (Madrid), Vall d'Hebron, La Fe de Valencia, Complejo Asistencial de Salamanca, Virgen del Rocío de Sevilla, Clínico Universitario de Valencia y Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Asimismo, dos centros usarán las CAR-T «únicamente» en el caso de que la actividad sobrepase a los anteriores: Duran i Reynals (Hospitalet de Llobregat) y el Germans Trias i Pujol (Badalona).

Sala blanca en el ISPA

La selección del Ministerio de Sanidad no ha caído del todo bien al conjunto de hospitales, ya que hay varios centros que consideran que están técnica y profesionalmente preparados y formados para usar las CAR-T. En Asturias, el jefe de Inmunología del HUCA y director del Grupo de Investigación de Inmunología Traslacional del Instituto de Investigación del Principado de Asturias (ISPA), Carlos López Larrea, confía en que el hospital acabe por pasar 'la nota de corte' y se sume a la red de terapia CAR-T. «Estamos preparados para ello», indicó. Pero además de poder ofrecer este tipo de tratamiento, el ISPA y el HUCA buscan ir un poco más allá y crear una unidad de inmunología (con su respectiva sala blanca) «donde podamos ofrecer estos tratamientos a hospitales de otras comunidades».

La idea de Sanidad es avanzar hacia un modelo similar que el diseñado en su día con los trasplantes de órganos, con una distribución regional de los hospitales donde se podrán hacer terapias celulares avanzadas.