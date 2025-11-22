El HUCA incorpora el tratamiento más avanzado contra un tipo de mieloma

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) suma una terapia autoinmune CAR-T a su catálogo farmacológico. El servicio de Hematología del centro de referencia ... de la sanidad asturiana ha recibido la cualificación para el uso del medicamento con el nombre Carvykti, un fármaco que se usa en el tratamiento del mieloma múltiple –un cáncer de las células plasmáticas de la médula ósea– cuando la enfermedad ha reaparecido y no ha respondido al tratamiento previo.

Según informó este sábado la Consejería de Salud, con este nuevo medicamento se dota al HUCA del «arsenal terapéutico más avanzado» que existe en el Sistema Nacional de Salud. De hecho,recalcan desde el área que dirige Concepción Saavedra, era el único de los CAR-T industriales que financia el Sistema Nacional de Salud que le faltaba al hospital.

Con la aplicación de los tratamientos de primera línea que ya dispensa el Hospital Universitario Central de Asturias, la supervivencia global de las personas con mieloma múltiple ha mejorado mucho, pero existe un subgrupo refractario que conlleva un mal pronóstico.

Supervivencia y calidad de vida

El medicamento que ahora incorpora el HUCA es el único tratamiento de inmunoterapia avanzada que se ha aprobado en España en segunda línea (es decir, que no es la primera opción terapéutica) para estos pacientes, en quienes se ha demostrado un beneficio clínico en supervivencia global y una importante mejora en la calidad de vida

La incorporación de esta medicación representa, por tanto, una importante opción terapéutica para ese pequeño grupo de pacientes. Según informa Salud, son entre diez y quince las persanas que son diagnosticadas con esta enfermedad cada año. Hasta la fecha, desde que el Ministerio de Sanidad aprobó este tipo de tratamientos en el HUCA, el Servicio de Hematología ha tratado con terapias CAR-T a un total de 26 pacientes, en los que ha conseguido tasas de supervivencia acordes con lo esperado.