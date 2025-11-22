El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros del equipo de Hematología del HUCA. E. C.
Sanidad en Asturias

El HUCA incorpora el tratamiento más avanzado contra un tipo de mieloma

El servicio de Hematología del centro de referencia de la sanidad de Asturias se dota del «arsenal» de última generación para combatir el cáncer de las células plasmáticas

D. Espina

Oviedo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) suma una terapia autoinmune CAR-T a su catálogo farmacológico. El servicio de Hematología del centro de referencia ... de la sanidad asturiana ha recibido la cualificación para el uso del medicamento con el nombre Carvykti, un fármaco que se usa en el tratamiento del mieloma múltiple –un cáncer de las células plasmáticas de la médula ósea– cuando la enfermedad ha reaparecido y no ha respondido al tratamiento previo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  9. 9 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El HUCA incorpora el tratamiento más avanzado contra un tipo de mieloma

El HUCA incorpora el tratamiento más avanzado contra un tipo de mieloma