El HUCA participa en un proyecto nacional para «mejorar la supervivencia» del cáncer de pulmón de células pequeñas

Unos 700 asturianos son diagnosticados con cáncer de pulmón al año, y de ellos, entre un 15% a 20%, padece uno de los tumores ... más agresivos y con mayor mortalidad, que es el de células pequeñas, cuya tasa de supervivencia apenas alcanza el 5%. Es por este motivo que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) participa en un proyecto nacional dirigido «a mejorar la supervivencia y la calidad de vida» de las personas afectadas por este tipo de cáncer de pulmón de células pequeñas.

Concretamente, según explicó Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el Servicio de Oncología del hospital asturiano forma parte del proyecto SOSCLC-AECC, en el que también trabajan los hospitales 12 de Octubre (Madrid) y el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Cataluña) «que integra a cuarenta grupos de investigación, más de 330 científicos y 31 instituciones de 16 ciudades españolas. De este modo, se crea una red nacional e internacional para estudiar este tumor a nivel molecular y epidemiológico», explicó.

Añadió que «el proyecto cuenta con una financiación de 10 millones procedente de la asociación».

El trabajo analizará la distribución y los factores de riesgo del cáncer de pulmón de células pequeñas en España. Asimismo, estudiará las alteraciones celulares y el modo en que los tumores evaden el sistema inmunitario para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Otro de los objetivos es involucrar a los pacientes en la investigación y aumentar la concienciación social sobre este cáncer tan poco estudiado hasta ahora.

«Este proyecto busca, además, la participación de los pacientes e informar a la población sobre los avances en la investigación del cáncer del pulmón. Recordemos que este tipo de cáncer es el cuarto con mayor incidencia en Asturias. Dentro de la investigación, el HUCA participará en las fases finales del proyecto, implementando tratamientos y ensayos clínicos porque es un hospital puntero con grandes investigadores y médicos, bien posicionado para estudios de investigación», destacó la presidenta de la AECC.

Desarrollar estrategias terapéuticas vanguardistas

Por su parte, el director de Oncología Médica del HUCA, Emilio Esteban, explicó que «lo que queremos es estudiar la enfermedad y su interacción con el sistema inmunitario para desarrollar estrategias terapéuticas vanguardistas, así como impulsar la investigación y la concienciación social sobre esta patología. Trabajamos conjuntamente en distintos hospitales nacionales de referencia, con lo que el HUCA se sitúa en la vanguardia española en la investigación de esta enfermedad», aseguró.

Añadió que «actualmente la tasa de supervivencia del cáncer de pulmón no supera el 5%, pero afortunadamente gracias a las últimas investigaciones, estamos rompiendo ese límite y esa cifra irá incrementándose poco a poco», comentó.

Esteban indicó también que el cáncer de pulmón de células pequeñas es uno de los tumores más agresivos y mortales, ya que, «crece rápidamente, se disemina temprano y responde mal a los tratamientos. En la mayor parte de los casos se diagnostica una vez está ya extendido y, cuando eso ocurre, solo el 3% de los pacientes vive más de cinco años», subrayó.

Según el director de Oncología Médica del HUCA, aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo de este tipo de tumor, hay otros posibles factores ambientales y ocupacionales poco analizados, que también influyen.

En la presentación de este proyecto ayer en el HUCA también estuvieron presentes María José Villanueva, directora del hospital, Anaís Medina, coordinadora del proyecto, Julio González, vicepresidente de la AECC, Germán Juan, presidente del comité técnico de la AECC, y Faustino Blanco, director de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (FINBA). Este último, dirigió una visita por las instalaciones de la FINBA y comentó que, como parte de este proyecto de investigación, se pondrá en marcha «un laboratorio avanzado que estudiará específicamente el cáncer de pulmón».