¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Presentación del proyecto nacional sobre el cáncer de pulmón, en el HUCA. Pablo Nosti
Investigación sanitaria

El HUCA participa en un proyecto nacional para «mejorar la supervivencia» del cáncer de pulmón de células pequeñas

El trabajo estudiará las alteraciones celulares y el modo en que los tumores evaden el sistema inmunitario para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Unos 700 asturianos son diagnosticados con cáncer de pulmón al año, y de ellos, entre un 15% a 20%, padece uno de los tumores ... más agresivos y con mayor mortalidad, que es el de células pequeñas, cuya tasa de supervivencia apenas alcanza el 5%. Es por este motivo que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) participa en un proyecto nacional dirigido «a mejorar la supervivencia y la calidad de vida» de las personas afectadas por este tipo de cáncer de pulmón de células pequeñas.

