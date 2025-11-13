El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La consejera de Salud (a la izquierda), con la gerente del HUCA, tras recoger el premio.

El HUCA recibe el premio al hospital público con mejor gestión de España

La consejera de Salud y la gerente del centro hospitalario asturiano viajaron a Madrid para recoger el galardón, concedido por la revista New Medical Economics

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

La gerente del área sanitaria IV, Beatriz López, recogía este jueves en Madrid el premio que la revista New Medical Economics ha concedido al HUCA como hospital público con mejor gestión. Un acto al que también asistió la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

La candidatura del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se basa en «una transformación continua, medible y sostenible que le ha consolidado como referente nacional e internacional en innovación, humanización, investigación clínica y excelencia organizativa», según fuentes de la Consejería.

Entre los aspectos que se han valorado para la concesión de este premio, destaca el hecho de haber escalado desde el puesto 50 al 15 en el Monitor de Reputación Sanitaria -con ocho servicios en lo alto del ránking nacional-; haber sido pionero en ablación bronquial por microondas, en implantación de nuevas válvulas cardíacas y en la utilización de sistemas de IA en el intervencionismo cardiovascular; o haber llevado a cabo la segunda osteointegración femoral en España.

El HUCA es, además, centro de referencia en Cardiopatías Familiares (doctora Rebeca Lorca), Trastornos del Movimiento (Doctora Marta Blázquez), Neuromodulación cerebral del dolor neuropático refractario o Plexo Braquial (doctor Daniel Camporro).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El HUCA recibe el premio al hospital público con mejor gestión de España

El HUCA recibe el premio al hospital público con mejor gestión de España