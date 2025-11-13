El HUCA recibe el premio al hospital público con mejor gestión de España La consejera de Salud y la gerente del centro hospitalario asturiano viajaron a Madrid para recoger el galardón, concedido por la revista New Medical Economics

La consejera de Salud (a la izquierda), con la gerente del HUCA, tras recoger el premio.

Miriam Suárez Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La gerente del área sanitaria IV, Beatriz López, recogía este jueves en Madrid el premio que la revista New Medical Economics ha concedido al HUCA como hospital público con mejor gestión. Un acto al que también asistió la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

La candidatura del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se basa en «una transformación continua, medible y sostenible que le ha consolidado como referente nacional e internacional en innovación, humanización, investigación clínica y excelencia organizativa», según fuentes de la Consejería.

Entre los aspectos que se han valorado para la concesión de este premio, destaca el hecho de haber escalado desde el puesto 50 al 15 en el Monitor de Reputación Sanitaria -con ocho servicios en lo alto del ránking nacional-; haber sido pionero en ablación bronquial por microondas, en implantación de nuevas válvulas cardíacas y en la utilización de sistemas de IA en el intervencionismo cardiovascular; o haber llevado a cabo la segunda osteointegración femoral en España.

El HUCA es, además, centro de referencia en Cardiopatías Familiares (doctora Rebeca Lorca), Trastornos del Movimiento (Doctora Marta Blázquez), Neuromodulación cerebral del dolor neuropático refractario o Plexo Braquial (doctor Daniel Camporro).

Temas

HUCA