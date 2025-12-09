Nuevas movilizaciones de las educadoras de Les Escuelines: «La propuesta que hay encima de la mesa no es suficiente»

«La propuesta que hay encima de la mesa no es suficiente y necesitamos volver a sentarnos a negociar». Así lo afirmó este martes en ... rueda de prensa Tania Alonso, delegada de Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias para las Escuelas Infantiles, quien anunció una serie de movilizaciones para la próxima semana.

Alonso informó que las movilizaciones comienzan el lunes 15 de diciembre con una cacerolada a las 17:30 horas en la Plaza España, en Oviedo. Y, posteriormente, las acciones se intensificarán con dos jornadas de huelga los días 16 y 17 de diciembre. «En ambos días, se llevará a cabo una manifestación y concentración que partirá desde la Plaza España hasta la sede de la Junta, también a las 17:30 de la tarde», subrayó.

Además, este jueves se celebrará una asamblea informativa (presencial y online) «para todas las educadoras afiliadas y no afiliadas, con el fin de resolver dudas y detallar los pormenores de las protestas», dijo la delegada de Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias para las Escuelas Infantiles.

Por último, Tania Alonso hizo un llamamiento a todo el colectivo a seguir movilizado, insistiendo en que «el objetivo es conseguir mejoras significativas para el sector de la educación infantil en Asturias», zanjó.