¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manifestación a las puertas de la Junta General de trabajadores de la red de 0 a 3 años. Álex Piña
Educación en Asturias

Eva Ledo defiende que la mayoría de las demandas de 'Les Escuelines' ya han sido atendidas

La consejera de Educación opina que buena parte de los trabajadores, ahora en huelga, desconocen los compromisos ya adquiridos en materia de apoyos, estabilidad del personal y horarios

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

La consejera de Educación, Eva Ledo, defiende que el grueso de las reivindicaciones de las trabajadoras de 'Les Escuelines' ya están atendidas y lamenta ... que su «percepción» es que gran parte del colectivo, ahora en huelga, desconoce los compromisos que la administración ha puesto sobre la mesa. «Lo que veo es que siguen demandando apoyos y medidas que ya se han adquirido: dos técnicas por aula, un apoyo por cada tres unidades y hasta una hora diaria para tareas no vinculadas directamente al alumnado», explicó.

