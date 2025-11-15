Eva Ledo defiende que la mayoría de las demandas de 'Les Escuelines' ya han sido atendidas

La consejera de Educación, Eva Ledo, defiende que el grueso de las reivindicaciones de las trabajadoras de 'Les Escuelines' ya están atendidas y lamenta ... que su «percepción» es que gran parte del colectivo, ahora en huelga, desconoce los compromisos que la administración ha puesto sobre la mesa. «Lo que veo es que siguen demandando apoyos y medidas que ya se han adquirido: dos técnicas por aula, un apoyo por cada tres unidades y hasta una hora diaria para tareas no vinculadas directamente al alumnado», explicó.

Ledo recordó que muchos de los puntos reclamados por las empleadas de la red de escuelas de cero a tres años, como la estabilidad del personal y la planificación de procedimientos selectivos específicos, ya están comprometidos. «Hay un compromiso de convocar los procesos que en su momento no se pudieron realizar, generar bolsas de empleo que reconozcan la antigüedad en los ayuntamientos y asegurar el encuadramiento en el grupo B y en la carrera profesional una vez que se integran en el convenio», detalló.

La consejera insistió en que, aunque la huelga se centra en varias reivindicaciones, muchas de ellas ya han sido resueltas, pero «mi sensación es que no han llegado a todo el colectivo». Según Ledo, este desconocimiento es la raíz de que se mantenga la protesta. Por ello, subrayó su intención de seguir comunicando y divulgando los compromisos adoptados y las medidas implementadas.

En relación con la solicitud de ampliar los días no lectivos más allá de los existentes, la consejera advirtió que esa medida podría perjudicar a las familias. «El servicio que prestan estas escuelas tiene un doble carácter: educativo y de conciliación. Intentar modificar los días lectivos sin considerar a las familias supondría un perjuicio», afirmó. Según Ledo, las técnicas de educación infantil ya cuentan con días de libre disposición para organizar sus descansos y tareas no docentes, manteniendo al mismo tiempo el servicio que las familias necesitan.

Finalmente, la consejera defendió que las medidas adoptadas cumplen con las reivindicaciones del colectivo, garantizan la conciliación y aseguran la estabilidad del personal. No obstante, «si se observa que aún hace falta algo más, lo hablaremos. Lo importante es que lo que se ha puesto sobre la mesa responde a sus demandas y concilia la atención educativa con las necesidades de las familias», concluyó.