El Gobierno critica la huelga en Pajares por ropa «con tres meses de uso» Genaro Alonso y Vicente Domínguez, detrás. / PABLO LORENZANA Genaro Alonso califica de «desproporcionado» el paro convocado en la estación de esquí y anuncia que entregarán nuevas prendas «cuanto antes» ALEJANDRO FUENTE Martes, 5 febrero 2019, 03:08

El consejero de Educación y Cultura calificó ayer de «desproporcionada» la huelga convocada por la plantilla de la estación de Valgrande-Pajares de cuatro jornadas para este mes. La primera fue el pasado sábado y la segunda se celebrará este viernes. Genaro Alonso aseguró que, hasta la actual temporada de esquí, el Principado «siempre ha cumplido puntualmente con lo establecido en el convenio respecto a la provisión de la ropa de los trabajadores». La última entrega que se hizo de este material fue en el periodo correspondiente a 2017-2018, concretamente en febrero del año pasado. «Se trata de una indumentaria de alta calidad, de las mejores marcas del mercado y con menos de tres meses de uso», ya que la campaña se cerró en abril.

El político socialista aseguró que «respetamos el derecho a la huelga de los trabajadores, si bien alguien pudiera considerar que, en este caso, haya sido desproporcionada» la convocatoria. Indicó que 33 empleados secundaron el paro y que diez acudieron a sus puestos de trabajo. Pero las consecuencias de la protesta del sábado también se sufrieron el domingo, ya que la estación no pudo abrir; la entrada estaba intransitable por la acumulación de nieve ante la falta del mantenimiento viario. «A las 0.10 horas de la mañana los trabajadores adujeron imposibilidad de acceso a la instalación». El consejero calificó de «inadmisibles e intolerables» las acciones de bloqueo que se detectaron, como fue el amontonamiento de nieve o el pinchazo de las ruedas de un vehículo de la estación». Sobre esto último dijo que ya se ha interpuesto denuncia ante la Guardia Civil.

Alonso quiso resaltar «que no hubo descoordinación entre los servicios de atención del Principado; el 112 estuvo en permanente alerta y se movilizaron todos los medios necesarios en previsión de cualquier emergencia». Manifestó que «no hubo situación de riesgo» para las 200 personas que quedaron aisladas en la urbanización de El Brañillín, junto a las pistas lenenses. «Hubo un contacto permanente con el coordinador del 112; el viceconsejero, Vicente Domínguez -que estaba sentado a su lado en la comparecencia de ayer-, mantuvo reiteradas llamadas con sus responsables».

«Nadie cuestiona ni discute que tienen derecho a esa ropa; lo que sí decimos es que en las anteriores temporadas se les entregó puntualmente», añadía. El retraso se debe a la nueva regulación de la Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2017. Explicó que ya hay sobre la mesa una propuesta a la plantilla para tratar de que desconvoque el paro del viernes. «Se ha decidido hacer un adelanto con un contrato menor de 18.000 euros para darles cuanto antes un parte de esta indumentaria», añadía.

Modelo de gestión

Alonso no quiso suscribir las palabras de su anterior director general de Deporte, José Ramón Tuero, quien dijo que la ropa era una excusa y que el verdadero motivo de la huelga es la convocatoria de una veintena de puestos de trabajo por medio de concurso-oposición para eliminar la interinidad del personal en la estación. «Uno de los objetivos de este Gobierno es la estabilización de la plantilla con los puestos vacantes; nadie puede estar en contra, ya que son plazas a las que pueden concurrir los propios trabajadores», explicaba. «Pero no se me alcanza si es ésta la razón o no».

También abordó un posible cambio en el modelo de gestión de Valgrande; «no es una cuestión que tengamos ahora sobre la mesa, pero siempre se puede estudiar y tratar».

El comité de huelga no tardó en responder al consejero; se mantiene la convocatoria de huelga para el próximo viernes: «Le corresponde al Principado concretar y mover ficha para cerrar el conflicto». Las siguientes jornadas de protesta están previstas para los días 17 y 20 de este mes. El sector turístico vinculado a la estación invernal calificó de grave la situación ya que se está ofreciendo una mala imagen de las instalaciones deportivas.