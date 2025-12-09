Centros de primaria sin respuesta y anulación de citas especializadas: así han sido las primeras horas de la huelga médica en Asturias Los convocantes de los cuatro días de paro llaman a una macro concentración ante el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Chelo Tuya Gijón Martes, 9 de diciembre 2025, 10:43 | Actualizado 10:50h. Comenta Compartir

Son las 8 de la mañana. La llamada a un centro de salud de Gijón, para solicitar cita médica, se queda sin respuesta. El tono de llamada suena sin fin, hasta que se corta. Así una y otra vez hasta las 9. Conseguir una cita sigue siendo una misión imposible. Dos horas y media después de haber iniciado las llamadas, la paciente tira la toalla. Desde el Gobierno regional se aclara el motivo: «Hubo una incidencia con la línea de una compañía y hubo que activar líneas de respaldo». Ni citas ni recetas ni nada se puede hacer hasta que se resolvió el fallo. «Se recuperó a partir de las diez de la mañana».

A falta de que, a lo largo de la mañana, la Consejería de Salud dé las cifras de participación en la huelga médica que arrancó hoy en todo el país y que se prolongará durante cuatro días, resulta evidente que el paro está afectando ya a todo el proceso sanitario. La propia red pública, el Servicio de Salud del Principado (Sespa), ya cambió citas médicas y reprogramó operaciones para evitar las más que probables cancelaciones en una huelga que se promete masiva.

De hecho, los convocantes, todos los sindicatos de forma unánime, encabezados por el Sindicato Médico (Simpa) y con el apoyo sin fisuras de la Plataforma Médico@s del Sespa, han llamado no solo a la huelga, sino a escenificar enfado y unanimidad en cuatro macro concentraciones. La primera, al mediodía de hoy, ante el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La siguientes, siempre a las 12 horas, ante el gijonés Hospital de Cabueñes (miércoles, día 10); ante la ovetense plaza del Carbayón, ante la sede del Sespa (jueves, día 11) y ante el avilesino Hospital San Agustín (viernes, día 12).

Como recordó el portavoz del Simpa, Samuel García, «tenemos por delante cuatro días de huelga. Las huelgas siempre han sido un gan sacrificio para los médicos, no por el impacto económico, que nunca fue lo primero para nosotros, sino por nuestros pacientes».

En un vídeo colgado en redes sociales, afirma que «por ellas y por ellos nos hemos sacrificado para darles la mejor atención. Fuimos los primeros de la clase para llegar a la carrera de medicina en la que nos sacrificamos durante diez o once años para poder llegar a formarnos como especialistas», explicación con la que justifican uno de los primeros puntos que han llevado a la huelga: el rechazo al borrador del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, dirigido por la también médica Mónica García, que crea un grupo profesional, el 8, en el que une a médicos con Enfermería, Optometría y Fisioterapia.

A eso suman que las guardias, de 24 horas, en el borrador bajan a 17, pero «siguen sin computar para la jubilación y se siguen pagando como hora ordinaria». En su discurso, el portavoz del Simpa explica que «ahora tenemos por delante cuatro días en los que tenemos que parar por darles la mejor atención a las personas enfermas que nos necesitan. Sacrificarse no tiene porqué ser sinónimo de sufrir es sinónimo de que nos importan, de que perseveramos y que apostamos por aquello en lo que creemos. Por eso, ahora más que nunca, unidas lo conseguiremos».