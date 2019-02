Los huérfanos por la violencia machista cobrarán un mínimo de 600 euros al mes A. TORICES Viernes, 22 febrero 2019, 03:01

El Congreso aprobó ayer por unanimidad una ley con la que ningún huérfano de la violencia de género o de cualquiera otra de las violencias contra la mujer volverá a quedar desamparado por el Estado.

Todos ellos cobrarán una prestación mínima de 600 euros al mes y los que ya recibían pensión, por haber cotizado su madre asesinada a la Seguridad Social, verán incrementada notablemente su cuantía. Tendrán derecho a recibir estas asignaciones públicas por orfandad todos los niños, adolescentes o jóvenes que en el momento del asesinato de su madre sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, que, además, podrán mantenerlas hasta los 25 si la unidad familiar en la que conviven tiene unos ingresos mínimos o el beneficiario está aún estudiando. Se crea una prestación no contributiva que recibirán todos los huérfanos aunque su madre no hubiese cotizado nunca a la Seguridad Social o no estuviese dada de alta en el momento de su muerte. Tiene, asimismo, carácter retroactivo.