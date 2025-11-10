El Huerna del peaje: más obras y un año de argayo

Este lunes 10 de noviembre a las 10.15 horas se cumplirá un año: una ladera se derrumbó sepultando un tramo de la autopista ... del Huerna (AP-66, Campomanes-León). La hipótesis de los geólogos es que por una grieta se fue colando el agua, haciendo presión y descomponiendo los materiales de la montaña. Bomberos, guardias civiles, drones y perros inspeccionaron aquella mole para verificar que el argayo no se hubiera llevado a nadie por delante. «Fue un milagro», repitieron los conductores que se dieron de bruces con aquel coloso de pizarras y areniscas.

Tras el suceso Asturias revivió lo que significa estar sin autopista con León. Por el peaje solían ir 8.800 vehículos al día, cuatro veces más tráfico del que habitualmente acoge el puerto de Pajares. La N-630, con sus pendientes y rampas, se convirtió en una ratonera, los tiempos de viaje se alargaron, los camiones se iban averiando y generando tapones. Gracias al esfuerzo de la Guardia Civil, la prudencia con la que se cerró el paso al transporte pesado en cuanto había previsión de nevada y la paciencia de los conductores, aquel episodio se pudo salvar, de nuevo, sin lamentar ninguna desgracia.

Aucalsa pisó el turbo

Ayudó también que Aucalsa, la concesionaria que explota el Huerna, echara el resto. A las pocas horas del derrumbe el director general de la empresa, Eduardo Arrojo, ya tenía maquinaria pesada, suministro eléctrico y de luz para empezar la operación. Con el apoyo del Ministerio de Transportes, la concesionaria fue capaz de estrenar un 'bypass' provisional con el que sortear el argayo, solo 17 días y ocho horas después de que se produjera. Tras garantizar la movilidad, Aucalsa fue madurando ya con menos urgencia un proyecto técnico para abordar la reparación definitiva del derrumbe, una actuación que inició en mayo, con un presupuesto de 7,5 millones que en principio sufragará íntegro su seguro de daños.

Ampliar Trabajos para fijar la ladera del argayo, retirar el material derrumbado, y recuperar la doble calzada. Aucalsa

Las obras avanzan, asegurando la ladera desde su cabecera, con bulones y hormigón, mientras en la falda se dispone en un caballón el material que se va echando abajo o se sacan en camión los sobrantes. Es un trabajo «de gran complejidad», explica Aucalsa. «Continúa ejecutándose conforme al ritmo previsto, sin que se haya producido ninguna incidencia significativa en su desarrollo hasta la fecha», agrega.

La historia del año del argayo podría ser la de cómo puso en riesgo la principal conexión con la meseta, y cómo a base de técnica y paciencia se viene recuperando. Hay hechos recientes sin embargo que alteran ese relato.

El primero son las obras para modernizar los túneles de la AP-66. Se adjudicaron a finales de 2022, por 68,1 millones. Su objetivo era dotar a los siete túneles de todos los ventiladores, sensores, suministro de agua y escapes que exige una directiva comunitaria del 2004. El retraso en abordar esa reforma obligó a la Comisión Europea a abrir un expediente de infracción y amenazar a España con ir a los tribunales. Bruselas apretó pero no ahogó. Tras el covid el Gobierno central planteó su Plan de Recuperación y la Comisión accedió a que parte del dinero que le entregaba por ese cauce se usara para desbloquear las obras de los túneles que España venía postergando por no tenerlas entre sus prioridades.

Prudencia y perjuicio

La actuación comenzó así, con un proyecto cuyos primeros estudios datan de 2007, con la idea de ir actuando en un túnel y luego en el siguiente, para mitigar los perjuicios a los usuarios. En seguida el ministerio varió su plan. Quiso analizar mejor el subsuelo en el que debía perforar galerías de comunicación y evacuación, ajustar más la solución.

Esa prudencia provocó que a Transportes se le echaran los plazos encima. La subvención de la UE cubre la obra, a condición de acabarla antes del 30 de junio de 2026. Para no perder la financiación el pasado julio lanzó un plan de choque, trabajando en todos los túneles a la vez, un despliegue que acorta los meses de faena al precio de perjudicar más al conductor en ese tiempo.

Ampliar Calzada cortada para la obra de modernización de uno de los túneles de El Negrón. Damián Arienza

El inicio de esta fase de cortes de calzada estuvo mal gestionado. Apenas se informó del problema circulatorio con una nota de prensa. El conductor accedía a la AP-66 y los paneles le advertían del desvío en la zona del 'bypass' pero no de que pasaría gran parte del recorrido con un solo carril y limitaciones de hasta 40 por hora. Tras varios domingos de atascos Aucalsa, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil se pusieron las pilas. Ahora antes de entrar en la autopista los paneles avanzan cuál es el tiempo estimado para cubrir todo el recorrido y cuál si se opta por la N-630; una vez dentro de la AP-66 los indicadores previenen de los tramos con corte de calzada. Así seguirá hasta que las obras acaben, con suerte, en junio.

Una sentencia obliga a devolver peajes

La cuestión es si basta eso para cumplir la nueva doctrina del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal acaba de condenar a Audasa a devolver los peajes cobrados en la gallega AP-9 durante los 81 días en los que unas obras suyas provocaron retenciones de «especial relevancia» que la DGT categorizó de nivel amarillo (circulación lenta), rojo (circulación difícil) y negra (interrumpida).

La sentencia establece que cuando se limita el servicio «por un cumplimiento defectuoso del empresario» el cliente «tiene derecho a una rebaja del precio». Daniel Ripa, exdiputado de Podemos y hoy portavoz de una plataforma contra el peaje del Huerna, y la unión de consumidores (UCE), preparan acciones judiciales para que se aplique esta doctrina en el Huerna. Desde que se reabrió la autopista con un 'bypass', el conductor encuentra una infraestructura de menos calidad, pero por la cual se le cobra la tarifa íntegra, de 15,6 euros a los vehículos ligeros que hacen todo el recorrido, 11,3 a los camiones y autocares de dos y tres ejes, y 14,5 a los de mayor envergadura. Se puede estimar en más de 45,7 millones lo pagado ya desde que el Huerna carece de doble calzada en todo el recorrido.

Un «obrón» añadido

En este contexto Aucalsa suma una nueva actuación, por seguridad y con nuevos cortes de carril. En 2023 Intemac inspeccionó el viaducto de Campomanes, de 492 metros, con trece vanos de 37 metros de altura, detectando un rosario de patologías cuya solución se empezó a ejecutar en junio. Según Aucalsa, la obra en curso «se deriva del mantenimiento regular del viaducto».

Trabajadores contratados por Aucalsa para sanear el viaducto de Campomanes, en plena acción. Juan Carlos Román

Fuentes próximas a la actuación confirman que «es un obrón. Una reparación de todo el viaducto». El saneo se confió a Freyssinet, empresa especializada en posteado de puentes y reparación de estructuras. Están atacando desde andamios tan altos como las pilas, grúas con canasta, y descendiendo desde el tablero gracias a un camión con pasarela autoportante. Refuerzan los dinteles deteriorados, cambian los desagües y aplican capas de impermeabilizante.

Todo son prolegómenos del momento crítico. Entre el tablero y las columnas están colocadas una suerte de pastillas de neopreno; su función es amortiguar la fuerza que ejerce el tráfico sobre las pilas. Están deterioradas y deben ser cambiadas. Se trata de un problema con el que recientemente tuvo que lidiar la Consejería de Movilidad en el viaducto de Grandarrasa, en la autovía minera (AS-I) y que, dado lo delicado de la operación, se hizo cerrando al tráfico la calzada en la que se actuaba. Aquí se tratará de ejecutar la maniobra con los coches circulando.

Ampliar Gato hidráulico soportando el peso del viaducto de Grandarrasa para cambiar el neopreno negro y sanear la meseta en la que se apoya. E. C.

La operación consiste en instalar gatos hidráulicos por debajo del tablero, en varias pilas, y levantar ese peso de miles de toneladas unos dos centímetros, para así retirar los neoprenos estropeados, sanear las mesetas donde se colocan y poner otros nuevos. El levante se hace por pares de pilas para evitar que el tablero se resienta. La intención inicial era culminar el proceso antes de navidad, pero todo apunta a que requerirá más margen.