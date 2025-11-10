El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Camión circulando sobre el viaducto de Campomanes, con uno de sus vanos con andamios de 37 metros de altura. Juan Carlos Román
Peaje en Asturias

El Huerna del peaje: más obras y un año de argayo

El viaducto de Campomanes acumula deterioros y su puesta al día exige más restricciones de tráfico y levantar el tablero con los vehículos circulando

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Este lunes 10 de noviembre a las 10.15 horas se cumplirá un año: una ladera se derrumbó sepultando un tramo de la autopista ... del Huerna (AP-66, Campomanes-León). La hipótesis de los geólogos es que por una grieta se fue colando el agua, haciendo presión y descomponiendo los materiales de la montaña. Bomberos, guardias civiles, drones y perros inspeccionaron aquella mole para verificar que el argayo no se hubiera llevado a nadie por delante. «Fue un milagro», repitieron los conductores que se dieron de bruces con aquel coloso de pizarras y areniscas.

