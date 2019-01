El Principado admite que no le gusta la subida del peaje del Huerna pero recuerda que es competencia estatal Fernando Lastra ha planteado la conveniencia de encontrar una fórmula para sufragar las infraestructuras «entre todos los contribuyentes» EUROPA PRESS Miércoles, 2 enero 2019, 13:35

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno asturiano, el socialista Fernando Lastra, se ha referido este miércoles a la nueva subida de los precios en el peaje del Huerna, en la AP-66, única autopista que conecta Asturias con León. Lo ha hecho al ser preguntado por los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido en Oviedo, en la que ha admitido que no le gusta la subida, pero ha recordado que el peaje es una competencia del Gobierno central.

«Es una competencia del Estado», ha dicho al ser preguntado por la subida, para añadir que el deseo del Gobierno asturiano es que «no hubiera peaje ni en el Huerna ni en ningún sitio».

En ese sentido, ha planteado la conveniencia de encontrar una fórmula para sufragar las infraestructuras «entre todos los contribuyentes», aliviando así el esfuerzo que hace una parte, los asturianos. «Nosotros estaríamos encantados», ha apuntado. Además, ha dicho que Asturias tiene varias comunicaciones por terminar, como la variante ferroviaria de Pajares, con «problemas» para trasladarse a la defensa.

Sin embargo, Lastra no ha concretado si está en negociaciones para encontrar esa solución con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Una periodista le ha preguntado al dirigente asturiano que el ministro se comprometió a hacer un esfuerzo en cuanto al peaje. «Yo no me llamo Ábalos», ha contestado Lastra, quien ha recordado que el principal responsable de que la concesión del peaje del Huerna fue el exministro de Fomento con el PP Francisco Álvarez-Cascos.