¿Qué idioma se habla en las islas Baleares? Aula de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación donde se llevó a cabo la prueba de conocimientos. / MARIO ROJAS 35 personas estrenan las pruebas para obtener la nacionalidad española. Fue tan «fácil» que concluyeron el examen en 15 minutos LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Viernes, 26 abril 2019, 02:50

El poder legislativo corresponde: 1) a diputados y senadores, 2) al presidente y los ministros, 3) a los jueces y magistrados. ¿Cuál es la lengua de las islas Baleares? 1) el murciano, 2) el catalán, 3) el bable. Son solo dos ejemplos de las veinticinco preguntas -en tres hojas de cuestionario- que tuvieron que contestar ayer las 35 personas que acudieron a la primera prueba de conocimientos de la Constitución y socioculturales (CCSE) necesaria para obtener la nacionalidad española que se celebra en Asturias. La Facultad de Formación del Profesorado y Educación se estrenaba así como sede de una prueba que se celebra de forma simultánea en otros cerca de doscientos puntos de la geografía española cada último jueves de mes. En total se habían inscrito 37, pero al final fallaron dos. También hubo quien, a toda prisa, tuvo que ir a por el pasaporte porque lo habían olvidado en casa y era imprescindible para acceder al aula donde, a las seis, puntual, arrancó el examen. Cilsida Beatriz Baez, paraguaya que lleva catorce años en Asturias y se dedica al servicio doméstico, fue una de ellas. Llegó con el tiempo justo pero pudo responder a unas preguntas que le resultaron «muy fáciles».

A ella y a la mayoría, a la vista de que, a los quince minutos, abandonaron la sala de examen. «Es habitual. En general las pruebas son sencillas. Nosotros no vamos a pillar», aclaraba José Luis Marugán, técnico del departamento de Promoción Comercial del Instituto Cervantes, que ayer se desplazó a Oviedo para supervisar la primera de las pruebas que, a partir de ahora, se celebrarán en la Universidad de Oviedo todos los meses, salvo diciembre, julio y agosto.

Asturias era de las pocas regiones que hasta ahora carecía de un centro examinador de las pruebas CCSE. Las gestiones «han llevado más de dos años», lamentaba la directora general de Universidades, Cristina Valdés. León, Santander o Madrid eran las ciudades a las que más extranjeros residentes en Asturias se desplazaban para presentarse a este examen, que organiza el Instituto Cervantes. Eso suponía «un inconveniente para muchos». Lo sabe bien la trabajadora social del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE) de CC OO, Berta Suárez, que atiende a diario consultas al respecto. «Hay ahí dentro tres personas a las que les hice yo la inscripción», señalaba mientras aguardaba el final de la prueba.

De entre los inscritos, había ocho de Paraguay, siete de la República Dominicana, seis de Cuba, tres de Venezuela, dos de Colombia, Marruecos y Perú y uno de Argentina, Brasil, Ecuador, Guinea Ecuatorial, México, Nicaragua y Rusia.

Antes de veinte días conocerán si han aprobado. Para ello deberán tener correctas al menos quince respuestas. En caso de ser considerados no aptos, tendrán opción de volver a presentarse en los dieciocho meses siguientes sin necesidad de volver a abonar los 85 euros de tasas que cuesta la inscripción. Eliana Rocha, brasileña con trece años de residencia en Asturias, confía en el aprobado. También la cubana Blanca Izquierdo. «Estoy muy contenta porque me salió divino», confesaba al término de una prueba que espera que sea la llave para «no tenerme que ir de Gijón. Me encanta este país».