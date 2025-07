Ana Moriyón Gijón Sábado, 5 de julio 2025, 22:32 Comenta Compartir

Xabel Vegas (Gijón, 1978), portavoz de Convocatoria por Asturies en la Junta y líder de Sumar en Asturias reconoce luces y sombras en los dos primeros años de legislatura, pero entiende que ahora, tras hacerse pública la trama de corrupción que salpica a la cúpula PSOE, sus socios de Gobierno en Asturias y en España, toca momento de «pisar el acelerador de la agenda social». Sólo así, entiende, será posible recuperar la confianza de la gente para que España siga siendo la «excepción progresista» en Europa y Asturias, la de España.

–Llevamos sólo media legislatura y ha estado llena de sobresaltos: ceses, dimisiones... ¿Se lo esperaba así?

–Está siendo una legislatura con grandes avances, como Les Escuelines, las políticas de vivienda, la Ley de Ciencia... Pero, efectivamente, también ha habido algunas crisis que han propiciado cambios en el Gobierno, sobre todo tras la dimisión de la consejera de Industria a raíz del accidente minero. Pero espero que todos esos cambios sean para mejor, para tener una administración más limpia, transparente y cercana.

–¿Qué espera de lo que resta de legislatura?

–Es el momento de pisar el acelerador de la agenda social. Creemos que estamos en un momento difícil, pero queremos que España siga siendo una excepción progresista en Europa y que Asturias siga siendo una excepción progresista en España. Y eso requiere medidas de regeneración democrática, medidas de transparencia y también acelerar la agenda social e impedir que el PSOE vaya con el freno de mano echado.

–¿Cuál es el estado de salud de la coalición del Gobierno?

–Creo que tiene un buen estado de salud. PSOE y Convocatoria por Asturies somos dos espacios políticos diferentes y, en algunas cuestiones, existen discrepancias que tratamos de resolver. Hay una convivencia buena, fluida, con algún sobresalto también, no lo voy a negar, pero en general es un gobierno que tiene vocación de durar hasta las próximas elecciones.

–Usted concretamente mantuvo un rifirrafe con Adrián Barbón sobre la creación de nuevos impuestos, como el de grandes tenedores o la ecotasa, de los que no se ha vuelto a hablar. ¿El tiempo le ha dado la razón a Barbón?

–El tiempo nos ha dado la razón a nosotros con la reforma del IRPF que avanza como nosotros queríamos, bajando los tramos más bajos pero subiendo los más altos, que era algo importantísimo.

–Pero ustedes querían, además, incorporar al menos estos dos nuevos impuestos...

–La ecotasa está pactada, ahora hay que ponerla en marcha, y en cuanto al impuesto de grandes tenedores en la reforma del IRPF habrá un apartado que les afectará. De todas formas, en la próxima negociación de presupuestos seguiremos reivindicando una vía fiscal asturiana más valiente y que no se quede sólo en desgravaciones fiscales quirúrgicas, que son muy importantes, pero que a veces no llegan a la gente que no tiene que tributar por el IRPF.

–La reforma del IRPF, pese a la subida de impuestos a las grandes rentas, tendrá un impacto económico negativo para las arcas públicas. ¿Les convence al 100% o si pudieran harían otra?

–Obviamente nosotros hubiéramos ido mucho más allá en el aumento de la tributación de las rentas altas. Y, cuando hablo de rentas altas, nuestro listón es el sueldo que cobramos los diputados.

–Un diputado cobra entre 60.000 y 70.000 euros al año. ¿Le subiría los impuestos?

–Por supuesto.

–Han comenzado los trabajos de la comisión sobre el accidente de Cerredo. ¿No les pareció conveniente que comparecieran Barbón, Calvo o Marcos Líndez?

–Nosotros tenemos dos objetivos para esta comisión: saber realmente qué es lo que ocurrió y depurar cualquier responsabilidad política, pero también evitar que la derecha convierta esto en un circo. Y desde luego la comparecencia de Barbón y de algunos otros consejeros no tenía sentido porque lo que queremos es que sea una comisión ágil y que no se eternice en el tiempo, que es lo que quiere la derecha para obtener réditos políticos.

–Hemos visto a dirigentes de IU, Sumar e Izquierda Asturiana, socios del PSOE, tras una pancarta en la que se pedía la dimisión de Lydia Espina. ¿Cómo se ha podido llegar a esa situación?

–Hubo una movilización multitudinaria y creo que no se supo gestionar bien por parte del Principado, que no supo ver el malestar larvado que existía desde hacía tiempo por parte del profesorado. El propio Barbón reconoció que se había cometido un error al no saber percibir ese malestar. Y nosotros pensábamos que era necesario un giro de 180 grados en las políticas y sobre todo en la interlocución con los sindicatos de profesores.

–¿Que Barbón reconozca que no lo vio venir avala la teoría de la oposición de que no está en contacto con la realidad?

–No. Creo que demuestra que las personas no somos infalibles. Y yo agradezco que haya reconocido el error y haya encauzado la situación con un acuerdo que es enormemente positivo para poner en el centro de la agenda política la educación pública.

–Esta legislatura no ha sido la de la oficialidad del asturiano.

–No, pero yo estoy seguro de que más tarde o más temprano vamos a tener oficialidad en Asturias. La FSA, que fue uno de los principales opositores, cambió de posición. Estoy convencido de que con el PP va a pasar lo mismo.

–El ecuador de la legislatura se ha visto salpicado con la entrada de Santos Cerdán, número 3 del partido con el que ustedes gobiernan, en la cárcel. ¿Cómo afecta esto a Sumar?

–Nos asquea y nos indigna que personas que tuvieron cargos tan importantes fueran unos golfos que metían la mano en la caja. Por eso exigimos al PSOE, y lo vamos a hacer con contundencia, que dé un giro copernicano. Que abra puertas y ventanas porque tiene que haber medidas de regeneración democrática y de transparencia. Hay que recuperar la confianza de la gente ya no sólo en este Gobierno progresista, sino en la política en general y para ello es importantísimo también que el PSOE acelere la agenda social.

–Ese giro copernicano del que habla.... ¿implica que Sánchez dé un paso atrás?

–Eso debe decidirlo el PSOE. Obviamente yo no voy a negar que el PSOE y Pedro Sánchez están en una situación enormemente delicada y para afrontar esa situación se requiere de decisiones importantes. Y también es cierto que hay partidos interesados en que este Gobierno caiga porque lo que les interesa es que caigan las políticas progresistas. Nosotros lo que queremos es que se acelere esa agenda política social y creemos que es importante no dejarla caer.