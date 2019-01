«No vi nada igual en 80 años, nada»

En el concejo de Laviana no dan crédito. Juan Martínez, con rabia contenida, aún no asimila que la riada haya matado a parte de sus animales. «Otras veces el agua sale un metro o dos del cauce, pero esta vez salió más de tres metros. Imparable». Martínez guarda sus animales en una cuadra en Puente de Arco donde Martínez. Hasta allí se acercó en cuanto pudo: «En cuanto nos dimos cuenta salimos y pusimos a salvo las vacas y al perro, pero llegamos tarde para los cerdos, los conejos y las gallinas. Es un dolor verlos ahogados».

La situación no era mejor en la zona de Llorío. Allí los invernaderos de hortalizas, de una empresa familiar, se encontraban también completamente anegados. Las pérdidas están sin cuantificar, pero los vecinos apuntan que «tiene que ser muy grandes, hasta el tractor quedó en medio del agua, parece una piscina. Da pena verlo», señala Rosita Suárez, mientras contempla el nuevo paisaje configurado por el río. En el pueblo de Llorío los vecinos buscan soluciones. César Rodríguez también muestra su desolación viendo el agua inundando el exterior de su casa: «Parece una isla, no llegó a entrar, pero hemos pasado miedo al igual que nuestro vecinos y ahora no sabemos cómo se va a sacar el agua porque la carretera está mucho más alta y no hay aliviaderos».

El Museo de la Trucha, afectado

Observando como el río cubre la vega de La Chalana y anega el Museo de la Trucha, Valentín Valdés asegura que «tengo 80 años y nunca vi nada así, el río se enfada a veces, pero nunca tanto». Tampoco se salvó en esta ocasión, el complejo hostelero 'El Cañal' en la localidad de El Condado. El agua comenzó a entrar de madrugada y, según su propietario, «llegó a alcanzar el metro de altura. Cada vez que sueltan el pantano nos inundan». Siguiendo el cauce del río Nalón, dirección Langreo huertas, paseos fluviales, zonas deportivas, vegas... Todo está invadido por el agua. Un río fuera de su cauce que en Laviana llegó incluso a saltar en el puente peatonal en dirección a Carrio. Estremece pensar que «el invierno tan solo acaba de comenzar».

