Illas podrá actualizar su plan de ordenación con una ayuda del Principado

Hace casi veinte años que el Ayuntamiento de Illas actualizó por última vez su plan de ordenación y su catálogo urbanístico y próximamente ... podrá llevar a cabo una renovación gracias a una subvención de 118.500 euros que el Gobierno del Principado concede al concejo para este fin. Se trata de una ayuda económica que Illas recibirá dentro de una convocatoria en la que se reparten en total 1,2 millones entre nueve concejos asturianos de menos de 20.000 habitantes.

Pero precisamente fue en Callezuela, la capital del concejo, donde ayer acudió el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, para presentar esta subvención. Lo hizo acompañado de su director general, Ignacio Ruiz Latierro, y fue recibido por la corporación municipal.

El titular de Ordenación explicó en Illas que esta convocatoria tiene como objetivo facilitar la revisión total o parcial de sus planes generales y catálogos urbanísticos, para adaptarlos a la normativa vigente. «Siempre hemos manifestado nuestro compromiso con los ayuntamientos, especialmente con los más pequeños, que afrontan una gran carga de trabajo con recursos limitados para ejercer sus competencias», ha señalado el consejero.

«Somos un municipio que está creciendo y tenemos que abordar de algún modo el desarrollo de los propios núcleos rurales»

Las ayudas se han otorgado en régimen de concurrencia competitiva y cubrirán hasta el cien por cien del coste de redacción de los documentos, con un máximo de 350.000 euros por proyecto. Los ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de un año desde la concesión para contratar la redacción de los documentos, con posibilidad de solicitar una prórroga por causas justificadas, aunque en este tipo de revisiones de planes se estima un plazo de unos tres años hasta su aplicación definitiva.

El alcalde de Illas, Alberto Tirador, celebró la noticia y reconoció estar muy satisfecho por esta subvención. «En Illas levábamos ya unos años trabajando en modificaciones puntuales porque los planes generales tienen que ser algo vivo y tienen que ir adaptándose a la realidad del territorio. Somos un municipio que está creciendo, que se está desarrollando y tenemos que abordar de algún modo el desarrollo de los propios núcleos rurales y aquellas zonas que tienen más desarrollo y que van creciendo», anticipó el regidor.