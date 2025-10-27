El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, y el director general Ignacio Ruiz Latierro, fueron recibidos en Callezuela por el alcalde de Illas, Alberto Tirador, y miembros de la corporación municipal. LVA

Illas podrá actualizar su plan de ordenación con una ayuda del Principado

El concejo de Illas recibirá una subvención de 118.500 euros dentro de una convocatoria de la que se han beneficiado otros ocho ayuntamientos

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Hace casi veinte años que el Ayuntamiento de Illas actualizó por última vez su plan de ordenación y su catálogo urbanístico y próximamente ... podrá llevar a cabo una renovación gracias a una subvención de 118.500 euros que el Gobierno del Principado concede al concejo para este fin. Se trata de una ayuda económica que Illas recibirá dentro de una convocatoria en la que se reparten en total 1,2 millones entre nueve concejos asturianos de menos de 20.000 habitantes.

