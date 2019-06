Le impiden acceder tarde a la oposición de Primaria pese a tener justificante Sábado, 29 junio 2019, 02:20

Un opositor que ayer tenía que haber leído su examen ante el tribunal se queja de que se le impidiera la entrada por haber llegado tarde pese a que se presentó con un justificante médico en el que constaba que apenas unas horas antes había sufrido una lumbalgia. El joven, que aspira a una plaza de profesor de Primaria, concurría a las oposiciones por el turno 2, el de personas con discapacidad, precisamente por sus problemas de espalda, ya que cuenta con un amplio historial de lumbociáticas. Ante la negativa del tribunal de permitirle la lectura del examen o tan siquiera su firma -para que no conste como no presentado y pueda entrar en bolsa- el afectado presentó una reclamación ante la Consejería de Educación. «Después de eso me entero por mi preparadora que en otro tribunal, el diecisiete, dejaron entrar a una persona que llegó diez minutos tarde», lamenta sin entender por qué la norma «tiene excepciones para unos sí y otros no».