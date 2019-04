La importancia de poder hablar Cristina Vega y Luis Román, de la Asociación de Logopedas de Asturias. / DANIEL MORA Los logopedas reclaman su presencia en hospitales y Atención Primaria | La sanidad pública asturiana solo cuenta con diez profesionales del sector. Riera admite la necesidad de contar con ellos en toda la red OLGA ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 15 abril 2019, 02:57

Es un paciente de mediana edad, activo, culto, amante de la lectura. Sufrió un ictus. Su cuerpo no se paralizó, pero sí la parte de su mente que controla el habla. Le dieron el alta en el hospital. Sin más. Sin terapia, sin consejos, sin derivación a ningún especialista, porque no necesitaba fisioterapia. Pero sí necesitaba, y de forma urgente, un logopeda. Ha llegado a él, de forma particular y privada, sin que nadie de la sanidad pública haya intervenido. Es un caso real, que cuenta Luis Román, vocal de la Asociación de Lopogedas del Principado de Asturias, ALPA. Un caso que ejemplifica claramente cuál es la situación de los logopedas y de quienes necesitan de sus servicios en Asturias.

ALPA agrupa a unos 145 profesionales. Solo diez logopedas de Asturias trabajan en la sanidad pública (seis en el HUCA, tres en el Monte Naranco y uno en Cabueñes), y once más en Servicios Sociales, distribuidos en las ocho unidades de Atención Infantil Temprana. Solo dos de esas unidades son públicas (Gijón y Oviedo). Nunca ha habido una oferta de empleo público para ellos. La macrooposición sanitaria de este año ha sido una oportunidad perdida. Sea como fuere, esa es la situación: diez logopedas en solo tres centros hospitalarios de la comunidad. Solo uno en Gijón, ninguno en Avilés, ni en las cuencas, ni en las alas. La situación lleva a listas de espera y al desvío de pacientes a las consultas privadas.

Es un pequeño resumen de la situación que cuentan Cristina Vega y Luis Román, presidenta y vocal de ALPE. Su mensaje está claro: «Debería haber un logopeda en cada centro hospitalario y también en Atención Primaria». A mayores, podrían trabajar en los equipos de orientación educativa, en colaboración con los maestros de Audición y Lenguaje. Y no olvidan la importancia de su presencia en geriátricos y centros de día, donde los conocidos como 'problemas para tragar' no solo condenan a muchas personas a comer purés para siempre sino que además, dicen, provocan muchos incidentes (incluso el fallecimiento) a causa de atragantamientos y neumonías por aspiración. Pero la legislación autonómica no recoge la figura del logopeda para esos centros. Reclaman, al fin, una logopedia pública, en sintonía con el Consejo General de Colegios de Logopedas de España, que lo expresa así: «Incluir la logopedia en la cartera común básica de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada». El Consejo pide también un logopeda por cada 60.000 habitantes.

Por primera vez, al menos, han encontrado un 'aliado' en la Administración. Recientemente, en el Día Europeo de la profesión, el gerente del Sespa, José Ramón Riera, admitía la necesidad de su presencia en «centros de día, centros de salud, residencias, hospitales, Atención Temprana... Prácticamente no hay ningún sitio en el que no se necesite en concurso profesional de los logopedas». Este martes, asimismo, se reunirán con todos los grupos parlamentarios para trasladarles sus necesidades.

Porque su figura va mucho más allá de ayudar a un niño a pronunciar bien la 'r'. Es más, los profesionales pueden llegar a considerar que eso es algo casi «estético». Hay otras cuestiones de vital importancia. Las comentadas consecuencias de un ictus, que impida al paciente volver a hablar, o a leer, o ambas cosas, algo que puede ocurrir también tras un accidente de tráfico o un tumor. O una deglución atípica, que puede conllevar problemas en boca y dentadura. O una disfagia, que dificulta o incluso impide tragar al afectado. Eso, sin olvidar afonías, nódulos por sobreesfuerzo, pacientes con implantes cocleares, trastornos de la lectoescritura... La logopedia trata voz, habla, lenguaje, comunicación, deglución y audición.

Los casos más graves, los que Sanidad considera que deben ser tratados, son derivados a los hospitales. Pero, lo dicho: un logopeda en Gijón, por ejemplo, para una población de unas 300.000 personas. Solo por las mañanas. Para tratar, entre otros muchos, a ese 40% de profesores que tiene lesiones en las cuerdas vocales. Los otros nueve, en Oviedo. «Una persona de Navia, por ejemplo, tiene que hacer 200 kilómetros para ir a rehabilitación, porque en su hospital de referencia no hay logopeda». Lo cuenta Alberto Fernández, de ALPA. Quien no quiera hacer esos desplazamientos, si se lo puede permitir, pagará un servicio privado. «El Área III no tiene logopeda y el servicio se externaliza, ofreciendo tratamientos insuficientes», lamenta Natalia del Barrio.

Más casos, más problemas

También pagará quien no quiera esperar en las Unidades de Atención Infantil Temprana, donde el inicio de la terapia puede demorarse meses, en unos servicios colapsados. Pese a todo, nunca ha habido una oposición. Y el anuncio de tres plazas públicas no sería para ampliar esa plantilla de diez profesionales, que en algún caso llevan «treinta años trabajando para el Sespa», recuerda otra asociada, Olga García. «Tiene que haber plazas de nueva creación para poder cubrir las necesidades de nuestra comunidad», incide Celia Arias.

En el caso de los más pequeños, hay un doble problema, recuerda Román. Reciben el alta de las unidades al escolarizarse, lo que no significa que no sigan necesitando ayuda. Esa ayuda, por la burocracia, puede tardar otros seis meses desde que empieza el curso. Todo, en un momento en el que los logopedas han notado un «aumento de los problemas de comunicación y lenguaje» en los niños, asegura Cristina Vega. Y no solo por los muchos diagnósticos de Trastornos del Espectro Autista, también hay otras causas: «Menor tiempo de madres y padres estimulando el lenguaje, abuso de aparatos nuevas tecnologías y menos lectura de cuentos, además de factores ambientales».