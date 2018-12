Las imprudencias en patinete podrán acarrear penas de cárcel Dos usuarios de patinete en Llanes. / Nel Acebal La Fiscalía ordena a las policías locales aumentar la vigilancia sobre estos vehículos, que registraron 273 accidentes en 44 ciudades durante este año SARA GARCÍA ANTÓN Gijón Jueves, 13 diciembre 2018, 21:22

«Se tiene la idea de que el patinete es un juguete, pero no lo es y, además, obliga a responsabilidades muy relevantes». No en vano, en los primeros once meses de este año se han registrado 273 accidentes en 44 ciudades en los que los patinetes estuvieron involucrados. Es más, de esos incidentes, 203 fueron atropellos a peatones con resultado de lesión.

Con estas cifras en la mano, el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha tomado cartas en el asunto y ha ordenado a las policías locales de toda España que incrementen la investigación de los accidentes en los que este tipo de vehículos estén implicados. «Es una cifra relevante como para esmerarse», indicó Vargas en la presentación de estos datos ayer en Madrid. La Fiscalía teme que haya una cifra oculta de siniestralidad aún mayor debido a que hay casos que no se denuncian y que en otros incidentes el autor se dio a la fuga.

Vargas quiere acabar con la «situación de alegalidad» que entiende hay en torno al patinete. «Desde su fabricación hasta que llega al usuario apenas hay normativa», indicó. Así, según se recoge en el oficio que la Fiscalía ha enviado a las policías locales, quien vaya en patinete tendrá que acatar la Ley de Seguridad Vial en los mismos términos que los ciclistas. Es decir, tendrán que llevar iluminación por la noche, timbre e incorporar sistemas de frenada. A los agentes de la Policía, por su parte, les insta a incrementar la supervisión de estos elementos con el objetivo de evitar, sobre todo, lo que calificó como «comportamientos perturbadores». Es decir, conductas que afecten a personas con movilidad reducida o discapacidad visual.

También entiende el fiscal que ante la existencia de patinetes que tienen las mismas características que ciclomotores e incluso motocicletas, a sus 'conductores' se les podrá aplicar el Código Penal si, por ejemplo, causan una lesión por circular de manera indebida, usar el móvil o auriculares, ir bajo los efectos del alcohol o drogas o con niños en patinetes para una sola persona. Acciones tipificadas como imprudencias graves en el Código Penal que pueden acarrear de tres meses a tres años de cárcel. En caso de homicidio, se podría pedir entre uno y cuatro años de prisión. Asimismo, aludió a la necesidad de contar con un seguro.

Recientemente, la Dirección General de Tráfico hacía pública su intención de regular el uso de los patinetes eléctricos a través de un decreto, intención que no obstante cuestionó el titular de Fomento por ser competencia municipal. Ayer, la Fiscalía apuntó a que «podrían ser de aplicación las normas nacionales sobre productos de esta índole y seguridad industrial, así como de defensa de consumidores y usuarios».