Noche de lucha sin tregua contra un incendio en Quirós: «Si llega a ocurrir el martes arde el concejo entero»

Un incendio forestal iniciado ayer a las 13.00 horas en el concejo de Quirós provocó que los vecinos de varias localidades pasaran la noche en vela, luchando para evitar que las llamas alcanzaran sus cuadras y viviendas. «¿Miedo? Sí, la verdad es que hemos tenido respeto, nunca había visto algo así», relata Pablo Álvarez, ganadero de Villar de Salcedo. Uno de tantos vecinos que ayer arrimaron el hombro con los bomberos y las cubas para mantener el incendio a raya.

El aviso a la sala del 112 llegó a las 13.00 horas. Los vecinos apuntan a que la cosa pudo iniciarse por las chispas que despedía un tendido eléctrico. Eso y las imponentes rachas de viento habrían hecho el resto. Según datos de la Agencia estatal de meteorología (Aemet) el paso de la borrasca 'Claudia' provocó ayer rachas de hasta 105 kilómetros por hora en Valgrande-Pajares. De inmediato el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) movilizó bomberos del parque de Proaza además de a los profesionales de las Brigadas de Labores Preventivas con base en Tineo. Un helicóptero trató de ayudar en las labores en la medida en la que se lo permitía el viento.

El incendio permanece en la mañana del jueves activo, pero alejado de las poblaciones y limitado por las precipitaciones que van cayendo, tras una noche de guerra sin tregua. «Estuvimos desde las ocho de la tarde y hasta las seis de la mañana controlando que no llegara el pueblo. Cuando nos retiramos ya no podíamos con el alma», recuerda César García. Junto a su hermano mantiene una explotación con más de cien vacas. «Había mucha maleza y las llamas fueron para todos los sitios», relata este vecino de Villarejo. La suya es una localidad de tres casas habitadas que en las horas críticas recibió «la ayuda de vecinos de Muniellos que vinieron». En total la cuadrilla que se formó era de siete personas, a los que los bomberos trataron de disuadir. «Nos dijeron que debíamos retirarnos, que estaba peligroso, que quedaba un retén, pero, ¿qué íbamos a hacer? Queríamos evitar que las llamas llegaran al pueblo».

Y así pasaron la noche, tratando de apagar las llamas como pudieron, asumiendo el riesgo. «Ya sabíamos que si nos pasaba algo no era culpa de ellos, pero teníamos que intentarlo», justificó. En las primeras horas de la mañana se comunica con otros vecinos para componer la imagen de lo que pasó. Cuenta que las llamas llegaron a una cuadra, que un ganadero pasó la noche durmiendo en un coche para vigilar su ganado. «Aquí todo son árboles viejos, están secos por dentro y si les pilla el fuego cuesta apagarlos», detalla Álvarez. «Menos mal que aún fue el miércoles y llovió, si llega a pasar el martes con la sequedad que había arde todo el concejo», abunda García.