Agente de la Guardia Civil observando un incendio en Somiedo, el pasado verano. Damián Arienza
Presupuesto de Asturias

Asturias repartirá cinco millones en ayudas para que los pueblos más pequeños estén protegidos con cortafuegos

La Tarjeta Conecta pasa de los 400.000 usuarios y en un año podrá llevarse solo en el móvil. Movilidad sopesa «recuperar el dominio» de la AS-II, autovía por la que paga un peaje en sombra de 12 millones al año

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:32

Alejandro Calvo, el consejero más veterano del Gobierno de Asturias, está al frente de un departamento heterogéneo, responsable lo mismo del mantenimiento de ... las carreteras que de los bomberos, de las depuradoras como de la atención de las emergencias. El borrador de presupuestos de 2026 le confía 429 millones que dan para algunas novedades que ha detallado hoy en la Junta General.

