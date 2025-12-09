Asturias repartirá cinco millones en ayudas para que los pueblos más pequeños estén protegidos con cortafuegos

Alejandro Calvo, el consejero más veterano del Gobierno de Asturias, está al frente de un departamento heterogéneo, responsable lo mismo del mantenimiento de ... las carreteras que de los bomberos, de las depuradoras como de la atención de las emergencias. El borrador de presupuestos de 2026 le confía 429 millones que dan para algunas novedades que ha detallado hoy en la Junta General.

Por primera vez el Principado repartirá una ayuda de cinco millones entre los concejos de menos de 50.000 habitantes para que con ellos financien la ejecución de cortafuegos alrededor de las poblaciones. «Se han repartido en base a criterios demográficos, datos de los núcleos de población, estadísticas de incendio y de espacios naturales», detalló David Villar, director general de Custodia del Territorio. Esta subvención nominativa «es un encargo directo que nos hizo el presidente Adrián Barbón, que nos pidió buscar la fórmula más eficaz para proteger los pueblos y que no tengan vegetación a su alrededor», completó el consejero. La ayuda permitirá a los ayuntamientos contratar a personal externo para limpiar el espacio entre los bosques y la zona poblada (el llamado interfaz) o asumir la labor con su propia plantilla, así como llegar a acuerdos con los propietarios de esas fincas. «Cuando llegó Barbón el fondo de cooperación con los ayuntamientos era de solo seis millones, y ahora tiene 12 y al margen ya esta línea de cinco millones», contextualizó Calvo.

El consejero actualizó los datos del despliegue de la Tarjeta Conecta, la tarifa plana que permite usar todos los transportes públicos de Asturias por un máximo de 30 euros al mes. Este formato comenzó a operar en mayo de 2023 y cerró aquel año con 140.000 usuarios; a finales de 2024 andaba en los 270.000 pero este curso se está disparando. «Hay ya más de 400.000 usuarios. Está la Asturias que tenemos la tarjeta azul y la que piensa que esto es un gasto y un proceso extractivo a favor de las empresas del transporte, como si la colaboración público privada fuera algo negativo», indicó Calvo, en respuesta al diputado de Vox Gonzalo Centeno, que quería saber a qué sociedades acaba llegando ese dinero.

El viceconsejero Jorge García indicó que en 2022, validando la anterior tarjeta en trenes de cercanías y autobuses, los asturianos hicieron 39 millones de desplazamientos mientras que este curso con la nueva tarjeta se rozarán los 60 millones. «Es un incremento del 54%», indicó. Desde el PP, Pedro de Rueda insistió en la baja valoración que tiene la aplicación asociada a la tarjeta entre los usuarios de la misma. El viceconsejero respondió que para 2026 hay 1,3 millones «para mejorar los interfaces de la aplicación y que funcionen bien en Android e IOS». También confía que en un año se pueda viajar sin la tarjeta física, solo llevando una virtual en el teléfono móvil además de mejorar la información e incorporar un servicio de reserva de taxis.

A preguntas de Foro Asturias, el consejero desveló que los autobuses lanzadera diseñados para enlazar con los servicios AVE, Avlo y Alvia de Renfe captaron 22.500 viajeros el pasado año y este curso están en 55.000, «lo que supone un incremento del 98%».

«Durante años, nuestro principal desafío fue la desconexión. Hoy, gracias a una planificación rigurosa y a un esfuerzo inversor sostenido, la movilidad se ha consolidado como un derecho social, como un instrumento de igualdad y como un motor de progreso económico», defendió el consejero, quien dijo estar impulsando «la construcción de una Asturias hiperconectada».

En el orden local, el consejero indicó que la variante de Posada (Llanes) requerirá más de 20 millones y su previsión es de «licitar las obras a finales del próximo año, espero que como anticipado de gasto, para tener dos años más de desarrollo». De la variante de Cayés (Llanera) indicó que en su lugar se ha madurado un vial de conexión entre el polígono de Asipo y la autovía «que se licitará este año». Del corredor del Nalón aclaró que «no se va a desdoblar. En la mayor parte del recorrido lo que se hará son adecuaciones para tener un tercer carril alternativo con el que dar seguridad a las entradas y salidas»; el borrador de cuentas reserva 150.000 euros en 2026 «para licitar e iniciar las obras». Sobre ZALIA aseguró que se volverá a pedir financiación estatal y a la UE para la estación intermodal, y que «el próximo será un año de transición, en el que culminaremos procesos de adjudicación de suelo, no solo el que ya ha trascendido», en referencia a Sunwafe.

En su debate con Centeno, el consejero deslizó que su departamento está abierto a «recuperar el dominio» de la AS-II, autovía por la cual paga a Viastur un peaje en sombra por cada vehículo, lo que cifró en 12 millones el próximo año. Eso sí, Calvo dijo preferir «no llamar rescate» a la idea.

En cuanto al saneamiento, la solución a Quintes y Quintueles (Villaviciosa) vendrá con una compra pública innovadora, financiada desde el Ministerio de Ciencia, con la que se espera dar con una solución técnica más asequible y que sea extensible a otras zonas. «La dispersión geográfica hace que por los costes que tiene sea desproporcionado y la solución técnica muy limitada», indicó Vanesa Mateo, directora general del Agua.

Adrián Pumares, de Foro, llamó la atención sobre el hecho de que el presupuesto mantiene una previsión de ingresos de 20 millones por el impuesto al vertedero. Ese es un dinero que pagan los ayuntamientos, y que luego la Agencia Tributaria entrega al Principado. La previsión de ingresos de 2026 se mantiene en los mismos términos que en 2025, a pesar de que se había anunciado la entrada en funcionamiento de la 'plantona' para reducir el uso del vertedero. La respuesta del consejero fue la de instar a «dejar de usar a Cogersa como un campo de batalla».