Asturias lucha aún contra cinco incendios y sigue en alerta por fuerte viento Esta mañana los Bomberos lograban controlar el fuego en Peñamellera Alta tras trabajar contra las llamas durante toda la noche

Asturias vuelve a estar en alerta por el fuego. Atrás quedaron las altas temperaturas, pero aún así, los incendios continúan acechando la región, que este jueves registra cinco fuegos. Continúa activo aunque controlado el incendio de Peñamellera Alta, en el que han trabajado toda la noche efectivos de Bomberos de Asturias y al que se ha sumado esta mañana el helicóptero del SEPA. Otros tres están controlados en Coaña, Castropol y Llanes y el de Grado se encuentra en revisión. Aunque los bomberos no tuvieron que actuar este miércoles en el Monte Areo, sí movilizaron efectivos para controlar la zona por si se reavivaban las brasas que quedaron del incendio acontecido el pasado octubre. Y como si esto no fuese suficiente, los fuertes vientos llevaron al Principado a activar ayer el Plan de Incendios Forestales (Infopa) en fase de alerta, registrándose rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora en municipios como Taramundi.

Asturias continúa hoy en alerta por fuertes rachas de viento, sobre toda en la costa oriental de la región, donde la Aemet ha activado el aviso naranja.

Aunque la fuerza del viento no puso en peligro la vida de ninguna persona, sí se registraron durante la jornada del miércoles decenas de incidentes por caídas de árboles, se clausuraron zonas verdes y se registraron pequeños destrozos materiales. En Gijón, un árbol de gran magnitud se precipitó en la calle Niort, en el barrio de Viesques. Se rompió por su tallo causando con su caída daños en los vehículos que ahí se encontraban aparcados. En el Llano también cayeron ramas de los árboles y, por precaución, la Policía Local decidió cerrar el parque Isabel La Católica.

En Oviedo, las fuertes rachas de viento obligaron a cortar el paso a sus tres grandes parques urbanos: el Campo San Francisco, El Campillín y los jardines de La Rodriga. La Policía Local acordonó desde temprano los accesos para evitar la entrada ante el riesgo de más caídas de árboles o sus ramas. Esta situación vivida ayer ya había sido advertida desde el pasado lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que había activado el aviso naranja por vientos especialmente fuertes en la Cordillera y Picos de Europa desde las 18 horas del martes hasta las 17.59 horas de ayer. Tanto fue así que en Vega de Urriellu la fuerza del viento llegó hasta los 126 kilómetros por hora, y en Sotres, a los 108 kilómetros.

Previsión del tiempo

La buena noticia es que, según la Aemet, las rachas de viento bajarán su intensidad este jueves en casi todo el Principado, aunque podrían ser muy fuertes en la Cordillera durante la madrugada, y en el litoral asturiano por la tarde.

Además, este jueves no se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Cordillera y lluvias que remitirán al final de la jornada. El viernes nuevamente el viento azotará la región, aunque en menor intensidad que ayer, con rachas fuertes en el occidente de Asturias, que llegarán previsiblemente hasta los 80 kilómetros por hora en Luarca (Valdés).

Ya el sábado y el domingo los fuertes vientos remitirán, aunque habrá una bajada notable de temperaturas que llegará el sábado a los cinco grados en concejos como Langreo.