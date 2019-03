El fuego amenaza varias casas en Tineo y al parque de Fuentes desde León La humareda cubre el pueblo de Tejedal, en Tineo, tras mantenerse activo el fuego todo el día. / B. G. H. El incendio en Tejedal se inició de madrugada y se acercó a Villayón. Ademas, las llamas que asolan León se aproximaron a Degaña pasada la media tarde BELÉN G. HIDALGO TINEO / DEGAÑA. Viernes, 29 marzo 2019, 02:41

Las llamas no se hicieron esperar en una jornada con riesgo extremo de incendios en toda la región. En el suroccidente, el fuego se desató ya de madrugada. Eran cerca de las 4.30 horas cuando se inició un incendio forestal en la zona de Tejedal y Burgazal, ambas en el concejo de Tineo. El fuego continuó activo todo el día, quemando fundamentalmente monte bajo y algo de eucalipto. Los vecinos de Tejedal estuvieron en alerta toda la jornada, siguiendo de cerca la extinción del fuego, contenido a escasos cien metros de algunas viviendas. Un fuego que se acercó a Villayón, poniendo también en riesgo dos repoblaciones de pino.

El zumbido de los medios aéreos fue constante en Tejedal, donde mantenían la calma al sentirse protegidos por los bomberos que permanecían con un camión junto a la ermita del pueblo. «Hace 20 años fue mucho peor, porque el viento era más fuerte», apuntó José María Alba, al que avisaron cuando estaba en Navelgas. «Me dijeron que estaba quemando el pueblo y vine, porque mi hermano está enfermo. Pero estamos tranquilos», explicó este vecino.

Sin embargo, José Manuel Pérez, que deambulaba por Tejedal, no estaba tan convencido y afirmó que «toda precaución es poca. El peligro puede presentarse en cualquier momento». «No se hacen las cosas bien. Deberían permitir más quemas controladas. Yo la solicité y no me la concedieron. Cada poco hay una tragedia», lamentó. En Tineo estuvieron trabajando la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo junto a los bomberos de Valdés, Cangas del Narcea y Tineo, además del jefe de la zona suroccidental, dos cooperativas forestales y agentes del medio natural. Desde el aire, participaron en la extinción dos helicópteros de Bomberos de Asturias y el 'kamov' del ministerio.

En el concejo de Degaña la mirada se dirigía hacia la vecina provincia de León. Las llamas leonesas amenazaban con cruzar la frontera y alcanzar el parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. El fuego podría aproximarse por Piedrafita, una zona de braña alta. Una posibilidad que, pasada la media tarde, fue tornándose realidad.

Mientras, desde la Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias, Agumnpa, acusaron al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, de mentir tras manifestar en rueda de prensa que todos los medios estaban activos. «Algo tan básico para prevenirlos como son las vigilancias de los agentes del Medio Natural, están sin activar», criticaron.