Los incendios en el occidente son «un problema de primera magnitud», dice el Principado Asturias elabora un plan que busca evitar el colapso de los servicios de extinción, como ocurrió hace un año cuando ardieron 11.708 hectáreas PABLO SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 19 octubre 2018, 02:03

La importancia de tener un plan cuando el riesgo de catástrofe apremia. A poco de cumplirse un año de la terrible crisis de incendios forestales sufrida en el Principado, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, presentó ayer, en colaboración con la Fundación de Ecología del Fuego y Gestión de Incendios Pau Costa, una nueva estrategia de prevención y extinción de incendios específica para la zona suroccidental de la región, donde han padecido casi un 43% de los incendios acontecidos en los últimos años. La iniciativa, que consta de tres frases, busca fomentar el conocimiento de este tipo de fenómenos forestales, mejorar su gestión en los medios rurales desde la perspectiva de la prevención y la extinción, y avanzar en la siempre necesaria participación ciudadana.

Según está previsto, la estrategia concluirá con una definición de objetivos y actuaciones preventivas a medio y largo plazo, como intervenciones en los montes para evitar la propagación y la dotación al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de capacidad de priorizar actuaciones y anticiparse a los hechos. «Es un proyecto muy ambicioso» para atajar «un problema de primera magnitud» consideró Martínez, a quien acompañaron en sala de prensa los alcaldes de los municipios del suroccidente.

El consejero recordó que se cumple un año del episodio forestal de 2017, cuando se produjeron 75 incendios en 34 municipios, que afectaron a 12.680 hectáreas de superficie, de las que 11.708 correspondían al suroccidente.

Por parte de la Fundación Pau Costa, Jordi Pages detalló los pormenores de la estrategia, incidiendo en que en la fase de diagnóstico, ya finalizada, se apreció que el régimen de incendios «funciona a pulsos». Esta fase de diagnóstico se centra así en los incendios que exceden la capacidad de extinción del SEPA.

Con el nuevo plan de actuación se persigue «ir un paso adelante» y adquirir una estrategia en los incendios de alta intensidad que alteran la atmósfera así como en los fuegos rápidos propagados por el viento.

Según Pages, este tipo de incendios deriva el incremento de la «carga de combustible» en los montes, lo cual conlleva a su vez que especies forestales no nazcan en el territorio debido a que las condiciones de la tierra no se lo permiten. «Son pérdidas enormes», dijo. No son las únicas consecuencias. Otros «rangos de vegetación» han visto como, a cuenta de las variaciones climáticas, han sido desplazados fuera de su ámbito de confort.