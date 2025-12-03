La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla Se ha pasado de 37,4 casos por 100.000 habitantes a 63,4 en una sola semana. El Principado se ha adherido al protocolo aprobado este miércoles por las distintas comunidades para tratar de frenar el impacto de la epidemia: «El pico gripal se espera para dentro de dos semanas»

Miércoles, 3 de diciembre 2025

La tasa de incidencia de la gripe se ha duplicado en Asturias en tan sólo una semana. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, actualizaba los datos esta misma tarde: «Se ha pasado de 37,4 casos por 100.000 habitantes a 63,4». Registro muy superior a la media nacional, que, según la monitorización que realiza el Instituto de Salud Carlos III, se sitúa actualmente en 43,4 infecciones gripales por 100.000 habitantes.

«Seguimos recomendando la vacunación, las medidas de higiene de manos, la ventilación y el uso de la mascarilla cuando aparecen síntomas respiratorios o estamos en un entorno vulnerable», incidió,una vez más, la consejera de Salud, que este miércoles desgranó los pormenores del presupuesto que su departamento manejará durante el próximo ejercicio.

Esta alerta coincide con la celebración de la comisión nacional de Salud Pública, en la que las distintas comunidades aprobaron un plan común para contener la epidemia de gripe que ya se ha desatado en todo el país. Dicho plan hace hincapié en las residencias de mayores, donde las medidas se adoptarán con independencia del nivel epidémico poblacional, ante la posibilidad de que puedan declararse brotes respiratorios puntuales.

Recomendaciones

Así, recomienda a los trabajadores de los centros sociosanitarios ponerse la mascarilla de forma continuada si presentan sintomatología respiratoria. La dirección del equipamiento podrá hacer que ese uso sea obligatorio, si las circunstancias así lo aconsejan. Si el riesgo es alto, esta recomendación se extenderá los residentes cuando no haya posibilidad de garantizar la distancia física entre ellos. Y, si continúan complicándose las circunstancias e complicándose la situación epidemiológica, se podría llegar a suspender las visitas.

En el resto de la población, el uso de la mascarilla está aconsejada cuando se presentan síntomas gripales y sólo para las interacciones sociales. A partir de ahí, las recomendaciones irán escalando a medida que empeore la transmisión gripal: del uso de la mascarilla en todo momento, al teletrabajo o la protección en entornos vulnerables o consultas sanitarias. En el caso concreto de Asturias, el mayor pico gripal se espera «para dentro de dos semanas», según anunciaba la consejera de Salud.

