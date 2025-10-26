El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Juan Ponte, director general de la Agenda 2030.

Juan Ponte

Director general de la Agenda 2030
«Incinerar residuos perpetúa la falsa idea de que se transforma en energía»

«Se trata de reducirlo a la mínima expresión. Y para ello la gestión debe ser pública, la empresa busca beneficios y eso implica generar más basura»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:29

Comenta

El director general de la Agenda 2030 del Principado de Asturias y responsable de Estrategia y Formación de IU, Juan Ponte, (Mieres, 1983) explica las ... alegaciones que su formación acaba de presentar al Plan de Economía Circular del Principado de Asturias (Pireca) y pone el foco en la necesidad de minimizar al máximo el residuo que llega a la 'plantona' en lugar de centrar el debate en la gestión del Combustible Sólido Recuperado (CSR) ya que, advierte, «la valoración energética es una forma muy costosa e ineficiente de producir energía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  6. 6 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  7. 7 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  8. 8

    La amiloidosis, una enfermedad rara que «se puede diagnosticar y tratar cada vez mejor»
  9. 9 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  10. 10

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Incinerar residuos perpetúa la falsa idea de que se transforma en energía»

«Incinerar residuos perpetúa la falsa idea de que se transforma en energía»