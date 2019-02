Indignación entre los asturianos atrapados 26 horas en un vuelo en Praga Los pasajeros, en el interior del avión, en Praga. Ryanair canceló su conexión con Madrid por una nevada y no atendió ni dio explicaciones a los 200 pasajeros afectados E. C. Martes, 5 febrero 2019, 03:08

Hasta 26 horas tardaron en llegar los 200 pasajeros del vuelo de Ryanair que a las 9.35 horas del pasado domingo tenía que conectar Praga con Madrid. Muchos de los viajeros eran asturianos y no dudaron en mostrar su indignación por el trato recibido por parte de la compañía. O, mejor dicho, por la falta de trato, ya que a pesar de mantener al pasaje durante cuatro horas en el avión no les ofrecieron ni agua ni comida, tal y como indicó la avilesina Marta Casado en sus redes sociales. Pero otros viajeros abundaron que el vuelo se canceló y se programó de nuevo para primeras horas de ayer. Aseguran que no les ofrecieron alojamiento, pese a que la compañía irlandesa aseguró que todos los afectados habían sido atendidos y alojados esa noche.

El motivo de la cancelación fue una fuerte nevada caída sobre la capital checa. La incredulidad de los pasajeros aumentó cuando a la hora de despegar ayer el avión todavía estaba en proceso de descongelación. Otro pasajero indicó que «llegamos a creer que el problema estaba en el avión, que había algún tipo de fallo mecánico». Por eso, muchos intentaron bajarse de aparato, pero la tripulación se lo impidió. Tuvieron que esperar otras dos horas dentro de la aeronave antes de, por fin, iniciar vuelo hacia Madrid.

Un viaje que debería haber comenzado a las 9.35 horas del domingo no culminó hasta el mediodía de ayer, tras 26 horas de odisea y una gran indignación entre el pasaje.