«Indignación» en los centros educativos tras seis meses de problemas con el sistema de gestión

Martes, 10 de marzo 2020, 02:19

Llevan medio año peleando con el sistema para la Gestión Integrada de la Comunidad Educativa, el GICE, y aún no hay una solución a todos los problemas planteados. Los centros educativos han vuelto a dar la voz de alarma por la situación generada con esta herramienta, de uso obligado para cualquier movimiento financiero de los colegios. La Junta de Personal Docente no Universitario mostró ayer una vez más su malestar.

«Existe un número muy elevado de centros educativos que a día de hoy no han conseguido cerrar la contabilidad de 2019», dijeron ayer los portavoces de la junta de personal en rueda de prensa, con su presidenta, Marta Mori, a la cabeza.

La consejería impartió en un inicio formación, que ha resultado, dicen, ser «insuficiente» y no llegó a todas las personas que la necesitaban .Los canales establecidos para resolver dudas, «insuficientes», y faltan equipamientos. «El programa no ha dejado de dar problemas que no pueden ser atribuidos a una falta de formación de los usuarios; errores en las migraciones de datos, problemas con las claves de acceso, fallos de funcionamiento debido a la falta de estabilidad del mismo...» Ante todo ello, dicen los sindicatos, la consejería no se ha movido.